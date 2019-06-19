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Дети в интернате Днепра живут в жутких условиях: нет воды и связывают руки

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 17:48
Дети в интернате Днепра живут в жутких условиях: нет воды и связывают руки
В Днепре издеваются над детьми в интернате (Коллаж РБК-Украина)

Детей на прогулку выводят не на улицу, а на балкон

Воспитанники Верхнеднепровского детдома-интерната №2 вынуждены гулять в жару в теплых свитерах, без панамок, а в помещениях жуткая антисанитария и вонь. Об этом сообщили в "Офисе Омбудсмена Украины" в социальной сети Facebook.

Проверяющие посетили детдом-интернат в разгар летней жары и пришли в ужас от увиденного. Малыши при температуре воздуха +35 градусов, находились на солнцепеке без панамок и в странной одежде. Один мальчик вынужден был гулять в шерстяном свитере, так как рукава использовали как смирительную рубашку.

Дети в интернате Днепра живут в жутких условиях: нет воды и связывают руки

Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Детей выводили на прогулку по очереди, на большой балкон, который даже не оборудован навесами.

"В помещениях и детских группах ощущается неприятный запах, персонал сохраняет грязную посуду в тумбочке. Одежда на детях не по сезону и не по размеру. На прогулку детей выводят по очереди только на большой балкон, который не оборудован навесами от солнечных лучей. Один ребенок в жару был одет в теплый свитер, поскольку с помощью длинных пришитых рукавов можно было зафиксировать его руки за спиной", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Также проверяющие отметили, что в учреждении есть практика применения физического насилия для детей в возрасте от 6 до 18 лет, которое унижает человеческое достоинство.

Кроме того, в помещениях интерната, в жилом корпусе нет емкостей с питьевой водой.

 

Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что в психоневрологическом интернате на Прикарпатье издевались и обворовывали пациентов.

А также рассказывали о том, что директор интерната для людей с инвалидностью эксплуатировал воспитанников за еду.

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