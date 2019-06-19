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Діти в інтернаті Дніпра живуть у жахливих умовах: немає води і зв'язують руки

STYLERЖиття    19.06.2019 - 17:48
Діти в інтернаті Дніпра живуть у жахливих умовах: немає води і зв'язують руки
У Дніпрі знущаються над дітьми в інтернаті (Колаж РБК-Україна)

Дітей виводять на прогулянку не на вулицю, а на балкон

Вихованці Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2 змушені гуляти в спеку в теплих светрах, без панамок, а в приміщеннях моторошна антисанітарія та сморід. Про це повідомили в "Офісі Омбудсмена України" у соціальній мережі Facebook.

Перевіряючі відвідали дитбудинок-інтернат в розпал літньої спеки і прийшли в жах від побаченого. Малюки при температурі повітря +35 градусів, перебували на сонці без панамок і у дивному одязі. Один хлопчик змушений був гуляти у вовняному светрі, так як рукави використовували як гамівну сорочку.

Діти в інтернаті Дніпра живуть у жахливих умовах: немає води і зв'язують руки

Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Дітей виводили на прогулянку по черзі, на великий балкон, який навіть не обладнаний навісами.

"У приміщеннях і дитячих групах відчувається неприємний запах, персонал зберігає брудний посуд в тумбочці. Одяг на дітях не по сезону і не за розміром. На прогулянку дітей виводять по черзі тільки на великий балкон, який не обладнаний навісами від сонячних променів. Одна дитина в спеку була одягнена у теплий светр, оскільки з допомогою довгих пришитих рукавів можна було зафіксувати їй руки за спиною", - повідомили в прес-службі омбудсмена.

Також перевіряючі зазначили, що в установі є практика застосування фізичного насильства для дітей віком від 6 до 18 років, яке принижує людську гідність.

Крім того, в приміщеннях інтернату, в житловому корпусі немає ємностей з питною водою.

 

Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у психоневрологічному інтернаті на Прикарпатті знущалися і обкрадали пацієнтів.

А також розповідали про те, що директор інтернату для людей з інвалідністю експлуатував вихованців за їжу.

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