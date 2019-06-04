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Дети будут учиться по его книгам: ушел из жизни легендарный журналист

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 09:58
Дети будут учиться по его книгам: ушел из жизни легендарный журналист
Умер Иван Мащенко (фото: torange.biz)

Иван Мащенко был одним из основателей украинской тележурналистики

Иван Мащенко, легенда украинской журналистики, ушел из жизни 2 июня в на 80-м году жизни. О смерти Ивана Гавриловича сообщили его родственники в Facebook.

Официальная причина смерти тележурналиста и исследователя истории украинского телевидения пока не известна.

Иван Мащенко родился 24 ноября 1938 года в селе Никольское Запорожской области. Профессиональную деятельность он начал в Крыму, где работал на радио и в газетах. 

Долгое время Иван Гаврилович возглавлял Запорожское областное телевидение, а затем работал в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению в Киеве.

Дети будут учиться по его книгам: ушел из жизни легендарный журналист

Умер Иван Мащенко (скрин: facebook.com/olena.zakhidna)

Он стал автором нескольких книг, по которым занимаются студенты в профильных вузах. Среди них - "Телевидение прямого эфира", "Глобальное телевидение", "Украинское телевидение: штрихи к портрету" и другие.

Кроме того, Иван Гаврилович приложил немало усилий к законодательству в области журналистики - разрабатывал проект Закона "О телевидении и радиовещании", а также еще шесть закнопроектов о средствах массовой информации.

Отметим, что именно его исследования легли в основу утверждения "Дня работников радио, телевидения и связи" 16 ноября. Именно Мащенко в своих научных изысканиях выяснил, что в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая программа Украинского радио.

В 2003 году Иван Гаврилович Мащенко был награжден Национальной премией "Телетриумф" в номинации "За вклад в развитие украинского телевидения".

Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким из-за смерти Ивана Гавриловича.

  • Очень жалко! Великий профессионал и хороший человек.Телевизионная глыба. Светлая память.
  • Уникальнейший Человек... Скорблю.
  • Боже, Леночка, какая трагическая новость... Прекрасный человек и настоящий профессионал. Соболезную вашей семье. Светлая память...
  • Примите искренние соболезнования. Светлая память.

Дети будут учиться по его книгам: ушел из жизни легендарный журналист

Умер Иван Мащенко (скрин: facebook.com/olena.zakhidna)

Ранее сообщалось, о смерти видеооператора Дениса Руденко, которого жестоко избили 10 мая в Полтаве, неподалеку от дома на проспекте Мира.

К слову, в Сумах суд вернул в СИЗО убийцу, которого ранее отпустил, поскольку родственники погибших от его рук девушек угрожали его линчевать.

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