Дети будут учиться по его книгам: ушел из жизни легендарный журналист

Иван Мащенко был одним из основателей украинской тележурналистики
Иван Мащенко, легенда украинской журналистики, ушел из жизни 2 июня в на 80-м году жизни. О смерти Ивана Гавриловича сообщили его родственники в Facebook.
Официальная причина смерти тележурналиста и исследователя истории украинского телевидения пока не известна.
Иван Мащенко родился 24 ноября 1938 года в селе Никольское Запорожской области. Профессиональную деятельность он начал в Крыму, где работал на радио и в газетах.
Долгое время Иван Гаврилович возглавлял Запорожское областное телевидение, а затем работал в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению в Киеве.
Умер Иван Мащенко (скрин: facebook.com/olena.zakhidna)
Он стал автором нескольких книг, по которым занимаются студенты в профильных вузах. Среди них - "Телевидение прямого эфира", "Глобальное телевидение", "Украинское телевидение: штрихи к портрету" и другие.
Кроме того, Иван Гаврилович приложил немало усилий к законодательству в области журналистики - разрабатывал проект Закона "О телевидении и радиовещании", а также еще шесть закнопроектов о средствах массовой информации.
Отметим, что именно его исследования легли в основу утверждения "Дня работников радио, телевидения и связи" 16 ноября. Именно Мащенко в своих научных изысканиях выяснил, что в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая программа Украинского радио.
В 2003 году Иван Гаврилович Мащенко был награжден Национальной премией "Телетриумф" в номинации "За вклад в развитие украинского телевидения".
Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким из-за смерти Ивана Гавриловича.
Умер Иван Мащенко (скрин: facebook.com/olena.zakhidna)
Ранее сообщалось, о смерти видеооператора Дениса Руденко, которого жестоко избили 10 мая в Полтаве, неподалеку от дома на проспекте Мира.
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