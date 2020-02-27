Детей увезли в Крым: бывшая жена Сереги сделала резкое заявление

Серега забрал сыновей у своей бывшей жены Полины Ололо и препятствует их общению с матерью, а к детям якобы плохо относится. Женщина намерена подать в суд на артиста, а также готовит заявление в правоохранительные органы относительно информации о вывозе мальчиков в оккупированный Крым.

Экс-супруга белорусского рэпера Сергея Пархоменко подчеркнула, что намерена "бороться за детей до последнего вздоха, чего бы это не стоило". Об этом Полина написала в своем Instagram.

По ее словам, пришло время "прекратить молчание и предать огласке ситуацию" которая происходит в ее семье уже около полугода. Женщина рассказала, что Серега забрал сыновей - десятилетнего Марка и семилетнего Платона - и препятствует встречам и любому контакту.

Ололо также рассказала, что артист не уделяет детям должного внимания и даже грубо с ними обходится.

"За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам", - пишет она.

Также Полина утверждает, что сыновей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных, и с телефонов мальчиков удалили контакты матери и заблокирован ее номер.

Бывшая жена Сереги Полина Ололо с детьми (фото: instagram.com/polina_lola)

"С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна!" - рассказала Ололо.

Отметим, что сам Серега, также известный под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, ситуацию пока никак не прокомментировал.

Серега (Фото: facebook.com/SeryogaBook)

Ранее сообщалось, что Серега после своего участия в шоу Танцы со звездами заявил, что хотел бы получить украинское гражданство. Добавим, что артист также является студентом Харьковский авиационного института.