У детей опасные симптомы COVID-19 могут отличаться: когда надо бить тревогу

Самые опасные симптомы COVID-19 у детей (Фото: freepik.com)

Врач назвала опасные симптомы коронавируса у детей, на которые стоит обратить внимание

Коронавирус у детей очень часто протекает не так, как у взрослых. Даже обычная симптоматика может существенно отличаться и важно вовремя распознать приближение опасного состояния.

Директор львовской больницы Охматдет Александра Бурда рассказала, что у малышей может появиться только одышка и это может оказаться единственным признаком развития коронавируса. Об этом медик сообщила в интервью для издания "Факты".

Александра Бурда назвала симптомы, на которые обязательно нужно обращать внимание родителям, чтобы избежать тяжелых последствий COVID-19.

"На окраску носогубного треугольника: у детей он всегда показывает, насколько хорошо работают сердце и легкие. В норме губы розовые, кожа вокруг них не должна быть серой или синюшной", - объяснила специалист.

Она добавила, что при появлении таких симптомов, нужно немедленно обратиться к врачу. Если нет семейного врача, то в опорную больницу, которая определена для детей с коронавирусом. Во Львовской области такой больницей стала Охматдет.

"Если кто-то в семье болел, имел насморк или кашель, это тоже мог быть COVID-19, но в легкой форме. А у ребенка или других членов семьи возможны серьезные последствия", - рассказала врач.

Она отметила, что в "ковидных" больницах сейчас устраивают отдельное изолированное отделение и отдельную приемную, где есть рентген-аппарат, УЗИ и есть возможность сделать все необходимые анализы.

"Лучше перестраховаться, чем пропустить момент, когда болезнь начнет набирать обороты", - считает Александра Бурда.

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