Беременность и COVID-19: как уберечь малыша от последствий

Коронавирус и беременность (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус не передается с молоком матери

Коронавирус во время беременности пока не передавался детям. При этом во время беременности женщинам чаще требуется интенсивная терапия, хотя они реже имеют симптомы заболевания, чем небеременные.

Какие могут быть опасности для беременных и ребенка при заражении коронавирусом – рассказала бывшая и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

Как сообщается, пока нет данных по внутриутробной, трансплацентарной или перинатальной передаче коронавируса, однако это не исключает риска заражения для младенца.

Что нужно знать беременным о влиянии коронавируса на плод:

Беременные женщины с COVID-19 реже имеют симптомы болезни по сравнению с небеременными женщинами, но чаще нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии и подключения к ИВЛ, если имеют тяжелое течение болезни. Самыми распространенными симптомами, о которых сообщали беременные женщины и те, которые недавно родили, были повышенная температура и кашель. Но по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста, температура встречалась даже реже, как и такой симптом как боль в мышцах.

по сравнению с небеременными женщинами, но чаще нуждаются в лечении в отделении интенсивной терапии и подключения к ИВЛ, если имеют тяжелое течение болезни. Самыми распространенными симптомами, о которых сообщали беременные женщины и те, которые недавно родили, были повышенная температура и кашель. Но по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста, температура встречалась даже реже, как и такой симптом как боль в мышцах. Беременные женщины c хроническими заболеваниями чаще имеют более высокие риски тяжелого течения болезни или появления осложнения из-за COVID-19.

тяжелого течения болезни или появления осложнения из-за COVID-19. Беременные женщины с COVID-19 чаще рожали детей преждевременно . Данные исследования показывают, что 1 из 4 младенцев, рожденных женщинами с COVID-19, нуждались неонатальной помощи. Но нет данных о причинах преждевременных родов и показаний, по которым новорожденные малыши нуждались медпомощи.

. Данные исследования показывают, что 1 из 4 младенцев, рожденных женщинами с COVID-19, нуждались неонатальной помощи. Но нет данных о причинах преждевременных родов и показаний, по которым новорожденные малыши нуждались медпомощи. Все матери с COVID-19 живы, их дети тоже , а серьезных патологий нет. Это на данном этапе отличает вирус SARS-CoV-2 от гриппа, который точно представляет угрозу для плода.

, а серьезных патологий нет. Это на данном этапе отличает вирус SARS-CoV-2 от гриппа, который точно представляет угрозу для плода. Каким образом ребенок может заразиться от матери? Считается, что передача SARS-CoV-2 новорожденным происходит преимущественно капельным путем после рождения, когда ребенок контактирует с матерью или другими людьми, которые за ней ухаживают и имеют COVID-19. По внутриутробной, трансплацентарной или перинатальной передачи (во время родов) данных пока не хватает, поэтому специфических рекомендаций на этот счет нет.

Считается, что передача SARS-CoV-2 новорожденным происходит преимущественно капельным путем после рождения, когда ребенок контактирует с матерью или другими людьми, которые за ней ухаживают и имеют COVID-19. По внутриутробной, трансплацентарной или перинатальной передачи (во время родов) данных пока не хватает, поэтому специфических рекомендаций на этот счет нет. Младенцы, которые подхватывают вирус SARS-CoV-2, в основном имеют следующие симптомы : высокая температура, вялость, кашель, учащенное дыхание, рвота, диарея, насморк, а также проблемы с кормлением. По осложнениям, к которым может привести вирус, также нет полной картины, ведь в основном осложнения имеют младенцы, преждевременно рожденные, которые имеют недостаточный вес. Именно они могут быть причиной осложнений, а не собственно вирус. В то же время вирус SARS-CoV-2 повышает риски таких малышей иметь тяжелое течение болезни.

: высокая температура, вялость, кашель, учащенное дыхание, рвота, диарея, насморк, а также проблемы с кормлением. По осложнениям, к которым может привести вирус, также нет полной картины, ведь в основном осложнения имеют младенцы, преждевременно рожденные, которые имеют недостаточный вес. Именно они могут быть причиной осложнений, а не собственно вирус. В то же время вирус SARS-CoV-2 повышает риски таких малышей иметь тяжелое течение болезни. SARS-CoV-2 случается довольно редко у новорожденных . Есть данные, что примерно 2-5% младенцев, рожденных от женщин с COVID-19, имели положительные результаты теста в течение первых 24-96 часов после рождения.

. Есть данные, что примерно 2-5% младенцев, рожденных от женщин с COVID-19, имели положительные результаты теста в течение первых 24-96 часов после рождения. Если новорожденные заражаются, большинство из них имеют или бессимптомное течение , или легкое течение заболевания, и в основном они выздоравливают без серьезных последствий для развития. Есть редкие случаи, когда младенцы требовали подключения к аппарату ИВЛ.

, или легкое течение заболевания, и в основном они выздоравливают без серьезных последствий для развития. Есть редкие случаи, когда младенцы требовали подключения к аппарату ИВЛ. Коронавирус не передается с молоком матери и грудное вскармливание не запрещается. В одном из исследований нашли РНК вируса в образце грудного молока матери. Но вирус не смог размножаться и вызвать инфекцию у младенца, находящегося на грудном вскармливании.

При этом после рождение малыша по рекомендациям врачей, больным коронавирусом запрещено контактировать с ребенком. Если болеет новоиспеченная мама – стоит сцедить молоко, а кормить им может отец малыша или другой, здоровый человек.

Напомним, что ранее в Министерстве охраны здоровья рассказали, что пациенты могут вернуть средства, которые были потрачены на лекарства против коронавируса.