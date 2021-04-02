Эти дешевые продукты из магазина лучше вообще не покупать: лечиться дороже выйдет

Эксперты рассказали, от покупки каких продуктов лучше отказаться, даже если их цена кажется вам слишком привлекательной.

По мнению технологов, лучше отказаться от покупки дешевых колбас, сосисок, полуфабрикатов, твердых сырных продуктов", рыбных консервов и сладостей.

Так, в дешевом колбасе и сосисках вместо мяса - на самом деле опасное месиво из дешевых отходов.

А вот популярные замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники, блины и тому подобное - вместилище трансжиров и фосфатов.

Хороший же сыр точно не может быть дешевым. То, что лежит на полках по низкой цене называется "сырным продуктом", и чего там только нет. В таком сыре ноль молока, зато полно трансжиров, то есть маргарина. Потребление такого продукта может привести в лучшем случае к изжоге, а в худшем - к сердечно-сосудистым болезням. Вместо молочного жира туда обычно добавляют вредное пальмовое масло.

Дешевые рыбные консервы опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А вот "акционные" обычно бывают со сроком хранения, который подходит к концу. Потребление такого продукта может вызвать ботулизм - смертельную болезнь, из-за которой вы точно поедете в стационар.

Недорогие сладости полны пальмового масла, искусственных красителей и других вредных веществ. Из-за этого может возникнуть гипертоническая болезнь, ожирение печени, сердца, цирроз и прочее.