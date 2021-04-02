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Ці дешеві продукти з магазину краще взагалі не купувати: лікуватися вийде дорожче

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 17:49
Ці дешеві продукти з магазину краще взагалі не купувати: лікуватися вийде дорожче Фото: Ці продукти з магазину краще не купувати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти розповіли, від купівлі яких продуктів краще відмовитись, навіть якщо їхня ціна видається вам аж надто привабливою.

Поради дали спеціалісти з харчування, пише maximum.fm.

На думку технологів, краще відмовитися від купівлі дешевих ковбас, сосисок, напівфабрикатів, твердих "сирних продуктів", рибних консервів і солодощів.

Так, у дешевій ковбасі та сосисках замість м'яса - насправді небезпечне місиво з дешевих відходів.

А от популярні заморожені напівфабрикати: пельмені, вареники, млинці тощо - вмістилище трансжирів і фосфатів.

Хороший твердий сир точно не може бути дешевим. Те, що на лежить на полицях за низькою ціною називається "сирним продуктом", і чого там тільки нема. В такому сирі нуль молока, зате повно трансжирів, тобто маргарину. Споживання такого продукту може призвести в кращому випадку до печії, а в гіршому - до серцево-судинних хвороб. Замість молочного жиру туди зазвичай додають шкідливу пальмову олію.

Дешеві рибні консерви небезпечні тим, що важкі метали з банки можуть потрапити в саму рибу. А от "акційні" зазвичай бувають з терміном зберігання, що добігає кінця. Споживання такого продукту може викликати ботулізм - смертельну хворобу, через яку ви точно поїдете до стаціонару.

Недорогі солодощі повні пальмової олії, штучних барвників та інших шкідливих речовин. Через це може виникнути гіпертонічна хвороба, ожиріння печінки, серця, цироз тощо.

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