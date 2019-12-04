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Дешево, сердито и доступно: в полиции рассказали о карабине, из которого убили сына депутата (фото)

STYLERПроисшествия    04.12.2019 - 08:03
Дешево, сердито и доступно: в полиции рассказали о карабине, из которого убили сына депутата (фото)
В Киеве при обстреле автомобиля депутата Соболева погиб его сын (коллаж: РБК-Украина)

Подозреваемым в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его сына 4 декабря изберут меру пресечения

В полиции показали оружие, из которого был убит сын депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева трехлетний Саша 1 декабря в центре столицы. Так, пуля была выпущена скорее всего именно из карабина на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision. Об этом передал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Правоохранители отметили, что изъятое оружие скоро поступит для исследования экспертов.

По предварительным профессиональными выводами, данный карабин тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы.

"Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий преступления и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", - говорится в публикации.

Дешево, сердито и доступно: в полиции рассказали о карабине, из которого убили сына депутата (фото)

Трехлетний Саша, погибший сын Вячеслава Соболева (Фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Криминалисты и оперативники уже установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовский.

"Дальше все было делом техники", - написал Шевченко.

Двум задержанным подозреваемым в убийстве ребенка уже вручили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. 4 декабря суд должен избрать им меру пресечения.

Дешево, сердито и доступно: в полиции рассказали о карабине, из которого убили сына депутата (фото)

Один из подозреваемых в убийстве Евгений Семенов (Фото: Telegram/Игорь Мосийчук)

Дешево, сердито и доступно: в полиции рассказали о карабине, из которого убили сына депутата (фото)

Второй подозреваемый в убийстве Андрей Лаврега (Фото: facebook.com/lavrega)

"К сожалению, 5 лет войны объективно криминализуют общество. С каждым днем, с которым Украина проживает в вооруженном сопротивлении российскому агрессору, увеличивается количество защитников, которые прошли фронт и вернулись к мирной жизни. И многие из них становятся лакомыми объектами для привлечения в сети преступности. Криминал их обольщает прежде всего
деньгами. Как и этих двух ребят, которые покушались на Соболева, а попали в его ребенка. Подобное переживают все страны после длительных кровопролитных военных конфликтов - это общемировая тенденция. Именно поэтому сверхважная миссия Минветеранов: социализировать, привлекать к службе, давать работу и надежду в жизни всем тем, кто воевал на фронте", - говорится в публикации.

Дешево, сердито и доступно: в полиции рассказали о карабине, из которого убили сына депутата (фото)

Убийство сына депутата Вячеслава Соболева - в полиции показали оружие, из которого стрелял киллер (Фото: facebook.com/artem.shevchenko)

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