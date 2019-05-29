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Дерзкое ограбление: в Киеве ночью взорвали отделение ПриватБанка (видео)

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 11:12
Дерзкое ограбление: в Киеве ночью взорвали отделение ПриватБанка (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

ПриватБанк снова подвергся ограблению

Отделение и банкомат ПриватБанка взорвали и ограбили неизвестные. Инцидент произошел в Киеве на Лесном массиве ночью 29 мая. Местные жители видели, как с места происшествия убегали трое мужчина с сумками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взрыв прогремел внутри веранды, где стоит банкомат, к которому есть круглосуточный доступ.

В помещение ночью зашли трое неизвестных. Предварительно они запустили в банкомат газ, вызвали замыкание и банкомат практически разорвало, от аппарата "живого места" не осталось. Также пострадало и само отделения внутри.

Дерзкое ограбление: в Киеве ночью взорвали отделение ПриватБанка (видео)

Фото: скриншот

Руководитель отделения заявил, что информацией они не владеют, а вопросом занимаются  соответствующие службы ПриватБанка.

По информации полиции, деньги из банкомата преступникам удалось забрать. Сколько именно средств было похищено - пока неизвестно.

Дерзкое ограбление: в Киеве ночью взорвали отделение ПриватБанка (видео)

Фото: скриншот

На место происшествия приезжала также взрыво-техническая лаборатория.

Правоохранители собирают вещественные доказательства.

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, 1 марта в Запорожье взорвали банкомат ПриватБанка. В пресс-службе банковского учреждения обещают 50 тысяч гривен награды за любую информацию, которая поможет установить и задержать преступников. 

Также мы писали о том, что в конце января в селе под Ровно неизвестные ограбили отделение ПриватБанка. Тогда за "головы преступников" назначили награду в размере 75 тысяч гривен.

Напомним также, что ПриватБанк после ограбления их банкомата в Черкасской области пообещал награду за помощь в поисках преступника.

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