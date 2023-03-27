"Войовничий атеїзм". Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Що опублікував у соцмережі Ломаченко

Екс-чемпіон світу з боксу вирішив порівняти чинну владу України з німецькими нацистами, які руйнували церкви в часи Другої світової війни.

Також скандальний спортсмен додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Золотоуста.

Зазначимо, що для користувачів в Україні сторінка в Instagram Ломаченко - недоступна, але на неї можна зайти та подивитися відео, використовуючи VPN.

"Хто слідує за тим, хто вводить розкол, той не успадковує Царства Божого. Хто тримається чужого вчення, той не співчуває стражданню Христовому. Священномученик Ігнатій Антіохійський", - підписав ролик боксер.

Ось деякі кадри зі скандального відео.

Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною (Скріншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

Цікаво, чому Ломаченко забув написати, що левову частку українських церков знищила саме радянська влада, яку зараз так вихваляють Путін і його пропагандисти, а також сам глава РПЦ Кирило...