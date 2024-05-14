Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі: дивіться вірусне відео

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув у Київ 14 травня , дав рок-н-ролу в столичному барі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу X журналіста "The Washington Post" Michael Berenbaum .

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Так, у барі "BarmanDictat" на Хрещатику Блінкен разом з учасниками кавер-гурту зіграв пісню "Rockin’ In The Free World" знаменитого Ніла Янга.

In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK — Michael Birnbaum (@michaelbirnbaum) May 14, 2024

Додамо, що перед цим Ентоні та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели робочий обід у піцерії ветеранів АТО "Veterano Pizza".

"Я радий, що мій друг запросив мене у цей кулінарний тур Києвом, який я сподіваюся продовжити наступними місяцями та роками”, - поділився враженнями держсекретар США.