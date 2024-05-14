ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі: дивіться вірусне відео

Вівторок 14 травня 2024 22:49
UA EN RU
Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі: дивіться вірусне відео Ентоні Блінкен у столичному барі (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув у Київ 14 травня, дав рок-н-ролу в столичному барі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережу X журналіста "The Washington Post" Michael Berenbaum.

Деталі

Так, у барі "BarmanDictat" на Хрещатику Блінкен разом з учасниками кавер-гурту зіграв пісню "Rockin’ In The Free World" знаменитого Ніла Янга.

Додамо, що перед цим Ентоні та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели робочий обід у піцерії ветеранів АТО "Veterano Pizza".

"Я радий, що мій друг запросив мене у цей кулінарний тур Києвом, який я сподіваюся продовжити наступними місяцями та роками”, - поділився враженнями держсекретар США.

Нещодавно американський інженер пояснив дивацтва Ілона Маска у ставленні до України.

Також його друг розкритикував військову підтримку США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
NEWS
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК
Коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного та чи замінить він похід до ТЦК