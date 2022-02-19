Держите 8 основных правил профилактики варикоза от доктора Комаровского

Но в чем особенность современной жизни? Многие из нас часами неподвижно сидят на рабочем месте. В результате возникает поражение вен.

В венах ног есть клапаны, которые не дают крови поворачиваться, а сокращаются вены потому, что рядом находятся мышцы. То есть, когда нога двигается, ее мышцы заставляют кровь течь по вене.

Доктор Евгений Комаровский в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" дал советы людям, которые имеют склонность к варикозу или ведут малоактивный образ жизни.

Почему возникает варикоз?

При малоподвижном образе жизни кровь застаивается в венах, поэтому они расширяются. То есть возникают участки сосудов, где кровь практически не двигается.

Там могут образовываться тромбы и воспалительные процессы.

А чтобы избежать опасных осложнений, следует придерживаться элементарных правил от Комаровского.

8 правил профилактики варикоза

Следите за весом, потому что ожирение - один из факторов риска. Чем больше масса тела, тем труднее мышцам придавить вену.

Пейте много воды. Например, сухой воздух в помещении увеличивает риск сгущения крови и вероятность образования тромбов.

Откажитесь от курения. Это один из серьезных факторов риска развития варикоза.

Больше двигайтесь. Необходимо избегать ситуации, когда вы длительное время находитесь в неподвижном положении с опущенными ногами. Если вам приходится много сидеть, нужно время от времени вставать и ходить.

Займитесь спортом. Например, это может быть плавание, езда на велосипеде.

Три раза в день по 15 минут полежите в таком положении, чтобы ноги были выше уровня сердца.

Как можно реже одевайте обувь на высоких каблуках. Нога в таком положении больше устает.

Носите компрессионные чулки и для профилактики и для лечения варикоза. Особенно когда вы в самолете. Любой полет продолжительностью более двух часов - прямое показание к применению компрессионных чулок.

Компрессионные чулки для профилактики варикоза (фото: flickr.com/Marco Verch)

"Если под кожей есть расширенная вена, где застаивается кровь, при ношении компрессионных чулок вы сдавливаете эту вену, и кровь перемещается по глубоким венам, которые работают надежнее", - пояснил Евгений Комаровский.