Дерматолог розповіла, чому вранці набрякає обличчя та як цього уникнути

Чому набрякає обличчя

Дерматолог Закіа Рахман розповіла, що наприкінці дня у людей також можуть набрякати стопи або ноги.

Певні захворювання можуть викликати набряклість обличчя

Якщо ви страждаєте від таких захворювань, як алергія, екзема та астма, ви можете мати справу з набряклістю обличчя. Зокрема, можна помітити підвищену набряклість обличчя вранці.

Все, що викликає алергію, може призвести до того, що наше обличчя опухне.

Крім того, ті, хто страждає розацеа, також мають справу з підвищеною набряклістю обличчя. Під час розацеа кровоносні судини, які розширюються та звужуються, викликаючи набряклість і почервоніння.

Генетика

За словами лікаря, якщо ваші батьки стикалися з ранковою набряклістю обличчя, то цілком ймовірно, що ви теж будете мати справу з ними.

Деякі люди просто генетично схильні до набряків вранці.

Алкоголь також може зробити обличчя набряклим вранці.

Алкоголь знижує вироблення природного антидіуретичного гормону, змушуючи організм втрачати більше рідини та зневоднюватись.

Коли організм зневоднений, він намагається протидіяти зневодненню, утримуючи всю воду. Ось чому обличчя може виглядати більш опухлим, ніж зазвичай.

Продукти з високим вмістом солі

Вживання солоної їжі, особливо пізно ввечері, є основною причиною нічного набряку обличчя.

Надлишок солі в раціоні призводить до набряку тіла. Організм утримує воду, коли виявляє приплив солі, щоб клітини не стали занадто солоними.

Солодощі

Цукор теж затримує рідину в організмі. Звичайно, не в таких обсягах, як сіль, але цукру ми зазвичай споживаємо в рази більше, ніж солі. Саме тому шматок торта, з'їдений пізно ввечері, крім зайвої ваги загрожує набряками.

Як зменшити набряклість обличчя

Додавання додаткової подушки на ліжко може допомогти мінімізувати ранкову набряклість обличчя.

Сон на більшому нахилі допоможе відвести рідину з обличчя протягом ночі.

Якщо ви прокидаєтеся з особливо набряклим обличчям, то можна покласти скибочку охолодженого огірка на очі на 15 хвилин. Охолодження в поєднанні з високим вмістом води в огірку допомагає заспокоїти шкіру.

Найшвидшим способом є вмитися холодною водою.

Британське дослідження виявило, що вживання кави зменшує симптоми розацеа, оскільки кофеїн є судинозвужувальним засобом.

Кофеїн також може допомогти при загальній набряклості обличчя.