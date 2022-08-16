Денег нет, но съемки идут полным ходом. Как война изменила украинское кино

С первых дней великой войны кинематографисты начали помогать приближать победу над врагом всеми силами. Кто-то стал в ряды теробороны и ВСУ, кто-то стал волонтером или начал снимать то, что происходило в оккупированных местах, часть специалистов активно рассказывали правду о войне на различных международных площадках. К этому присоединилась и Украинская киноакадемия, которая сразу призвала международные киноинституции и организации к бойкоту российского кинематографа и российской культуры в целом. Киностудии превратились в гуманитарные штабы, продакшены предоставляли технику, дроны и автомобили на фронт.

По понятным причинам после 24 февраля многие кинопроекты были приостановлены и заморожены. Исключением стали фильмы на финальной стадии производства и завершены ленты, которые продлили "жизнь" и приняли участие уже в нескольких крупных кинофестивалях.

Сейчас 18 полнометражных игровых фильмов, четыре документальных и два анимационных проекта, созданные при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, находятся на завершающих стадиях производства и ищут международных партнеров, с чем помогает государство.

Поскольку бюджет страны был перераспределен с учетом военного положения, рассчитывать на финансовую помощь от государства кинематографисты сейчас не могут. Поэтому Госкино занимается поиском средств для спецфонда, из которого можно было бы выделить средства на завершение начатых фильмов. В условиях наполнения этого фонда Госкино сможет провести хотя бы один конкурс питчинга и, возможно, даже начать съемки новых проектов.

Кроме того, отдельный фонд создало украинское киносообщество, к которому присоединилась и Киноакадемия. CinemAid Ukraine занимается не только сбором средств на поддержку Украины и в частности для помощи украинскому кино и украинским кинематографистам, но и устраивает кинопоказы по всему миру.

Полномасштабная война поставила перед украинской киноиндустрией вызовы, с которыми раньше мы не сталкивались

До 2022 года киноотрасль страны очень активно и мощно развивалась: присоединение к фонду Eurimages, внедрение системы кеш-рибейтов, регулярное представление Украины на мировых кинофестивалях и награды украинского кино.

Бюджет на кино в 2022 году был увеличен втрое - до 1,6 миллиарда гривен. Впрочем, по понятным причинам он был секвестирован, поскольку все ресурсы страны брошены на более насущные нужды, как вот армия и гуманитарная помощь пострадавшим регионам.

Сейчас в бюджете заложено 115,6 миллиона гривен на поддержку кинематографии и этого крайне недостаточно - это почти в 14 раз меньше запланированного объема. Именно поэтому кинематографисты активно ищут и привлекают поддержку от иностранных коллег, фондов и организаций.

Тем не менее кинематографисты продолжают снимать. Думаю, скоро мы получим много документальных фильмов, как это было после 2014 года. Режиссеры, операторы продолжают документировать реальность российско-украинской войны. Тем более, что у нас практически одна из сильнейших документалистик в Европе.

Со временем начнут появляться и игровые ленты с рефлексией на современные события. Только наряду с фильмами военной тематики следует ожидать и другое кино. В том числе и комедии. Ведь смех - доступное утешение и метод снятия психологического давления, которое сейчас переживают все украинцы.

Многие из тех фильмов, которые, надеюсь, мы увидим в ближайшем будущем, уже сняты и начали свой фестивальный путь. Вроде:

трагикомичной ленты Антоніо Лукіча Люксембург, Люксембург

постсоветского нуара Филиппа Сотниченко Ля Палисиада

драмы Тони Ноябревой Ты меня любишь?

лав-стори о космическом дальнобойщике Ты - космос Павла Острикова

А вот комедия Я работаю на кладбище по одноименной книге Павла Белянского выйдет в прокат уже в сентябре.

Украинский зритель точно не останется без качественного украинского кино!

Украинское кино меняется. Тем более, что наконец ему дали зазвучать на международной арене. Ниша, которую до сих пор занимало российское кино, постепенно заполняется украинским контентом. Мировые организации и киноинституции в своем большинстве поддержали призыв к бойкоту российского кинематографа, который в феврале объявила Украинская киноакадемия.

Но важно понимать, что мы не требуем аннулирования кинематографа РФ как такового. Пусть существует в своем пузыре. Только сейчас как никогда важно, чтобы голоса украинского кино звучали громче.

История доказала, что гениальные работы часто рождаются в сложные времена. Авторы рефлексируют, пропускают события вокруг через свою личную призму и ищут новые смыслы и пути их воплощения.

Украинские кинематографисты не имеют проблем с идеями, но сейчас остро стоит вопрос с их реализацией в материальном плане.

После нашей победы, уверена, что в Украину начнут массово ехать иностранные продакшены для съемок проектов. Будут привлекаться локальные команды, съемочные группы, создаваться ко-продукции.

Но война все еще продолжается, поэтому спрогнозировать, когда именно это произойдет, сейчас невозможно.

Пока мы должны сосредоточиться на том, чтобы украинский бренд оставался в тренде, был качественным и ценностным, чтобы международные коллеги поддерживали наш кинематограф и давали ему шанс на существование на мировой арене. Ибо как только в Украине наступит мир, украинская киноиндустрия сделает не просто безумный прыжок вверх. Это будет доселе невиданная мощная волна новых фильмов, имен и проектов!