День защиты детей: красивые открытки и поздравления с важным праздником

Международный день защиты детей украинцы отпразднуют сегодня, 1 июня. В 2020 году этот праздник станет юбилейным, ведь на международном уровне его впервые его отметили в 1950 году.

В Украине День защиты детей стали праздновать официально с 1998 года, после того, как 27 сентября 1991 года в стране вступила в силу Конвенция о правах ребенка. Как поздравить с этим милым и в то же время очень важным днем деток и взрослых - читайте в материале Styler.

Поздравления с Днем защиты детей в открытках и стихах

Милый праздник наступает -

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Пусть не молкнет звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда,

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает.

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит

И миром наполнится шар наш земной.

***

Детство похоже на лето -

Светлое, теплое, яркое.

Пусть в День защиты всех деток

Каждый получит подарки:

Любящих маму и папу,

Добрых людей в окружении,

Жизни, похожей на сказку,

Радостного настроения!

Дети - это счастье,

Дар большой с небес,

В собственное детство

Мчащийся экспресс,

Искренность эмоций,

Вера в волшебство,

Игры и загадки,

Сказки, баловство.

С Днем защиты деток!

Пусть звенит их смех,

Будут папа с мамой

У детишек всех.

***

Кто важнее всех на свете?

Безусловно - это дети!

Мы должны их защитить,

За здоровьем их следить.

И волшебные условья

Им для жизни подарить.

Чтобы дети всей земли

Стать счастливыми смогли.

Чтобы радовались жизни

И в заботе чтоб росли.

Пусть у каждого ребенка

Будет дружная семья,

Пироги по воскресениям

И отличные друзья.



Пусть смеются, веселятся,

Пусть дурачатся они.

Пусть у каждого ребенка

Будут праздником все дни!

***

Золотые ангелочки,

Наши дочки и сыночки,

Замечательные дети,

Их дороже нет на свете!



Тема с давних пор известна,

Что детишек повсеместно

Взрослым нужно защищать,

От невзгод оберегать!

Как поздравить с Днем защиты детей в прозе и красивых картинках

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

***

Дети - это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся, искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь это светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!

День защиты детей 2020 (фото: pixabay.com)

Поздравляю с Днем защиты детей и желаю голубого неба и красочной радуги, веселых затей и замечательных друзей, счастливого детства и волшебных чудес, ярких увлечений и интересных приключений, доброй радости и отличного настроения.

***

Дети - наше все, это наше будущее. Желаю, чтобы каждый день в жизни, был прожит по-детски: радостно, безмятежно. А также тепла, света и прекрасного настроения, крепкого здоровья и верных друзей.

День защиты детей 2020 (фото: pixabay.com)

Ранее мы писали, что в июне украинцы получат два дополнительных выходных.

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