День захисника та захисниці України: найемоційніші привітання та слова подяки

Привітання у прозі

Вітаю з Днем захисника і захисниці України! Це - свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

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У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям Вітчизни, Слава Україні!

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Вітаю Вас з чудовим святом - Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! З усього серця бажаю Вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі - стабільність!

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Щиро вітаю вас із Днем захисника і захисниці Вітчизни! Це свято символізує любов і шану українців до оборонців і визволителів рідної землі, до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності держави.

Особливі слова подяки адресую ветеранам війни. Ваш подвиг завжди залишатиметься взірцем патріотизму, мужності й самопожертви. Низький вам уклін, синівська подяка й найкращі побажання здоров’я, довголіття і злагоди.

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Вітаю всіх чоловіків і жінок - захисників та захисниць України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни і воїтельки України!

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Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.

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З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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У День Збройних Сил України бажаю вірно та гордо стояти на варті спокою та блага країни, сміливо та легко відбивати всі натиски з боку супротивника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, зберігати щастя та доброту в серці.

Привітання у віршах

Героям країни,

Воїнам світла -

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим, що життя

Не шкодують віддати -

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Якщо ти стоїш в строю,

Пам'ятай Батьківщину свою,

Пам'ятай: син ти й солдат.

На тебе завжди дивляться

Наші пильні очі,

Наші добрі серця.

І на все тобі відповідь -

Дорожче нашої Батьківщини

На світі немає!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Сидиш в окопі й приймаєш вітання,

І я хочу привітати від душі.

Дякую, наша слава та захоплення

Сьогодні і завжди - тільки тобі!

***

С Днем захисника держави

Будемо тебе вітати!

Щоб пізнав на смак ти славу,

Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!