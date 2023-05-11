День вишиванки у 2023 році: важливі факти, які потрібно знати всім

Як з'явився День вишиванки

Вперше день у вишиванках провели у Чернівцях. Студентка місцевого університету запропонувала своїм друзям одягти вишиванки на лекції. Ідея швидко завірусилася і її несподівано підтримали дуже багато студентів цього університету, а до них підключилися і викладачі.

Декілька років День вишиванки відзначали лише у Чернівцях, але потім традицію передали до інших навчальних закладів та міст України.

А потім встановили одну дату для всіх українців – третій четвер травня. Нині цієї традиції дотримуються практично всі жителі України, а також українці, які живуть в інших країнах. Цього року відзначатимемо День вишиванки 18 травня.

Як відзначають День вишиванки

Основна традиція – цього дня головним елементом одягу стає вишиванка. Діти та підлітки вирушають на навчання у вишитих сорочках та блузках, а дорослі одягають національний одяг на роботу. Цього дня на вулицях майже всі люди – у вишиванках.

У мирний час цього дня проводили різноманітні культурні заходи, організовували флешмоби та паради вишиванок. У 2023 році проводити масові заходи не будуть - через повномасштабне вторгнення Росії та військові дії.

Що потрібно знати про вишиванки

Зараз вишиті сорочки, блузи та сукні – елемент святкового одягу. А до XX століття вишиванка вважалася повсякденним одягом. З брюками та піджаком першим вишиту сорочку одягнув Іван Франко.

У XVII столітті вишиванку носили лише вищі та багаті верстви населення. А ось козаки такі сорочки не носили. У селах вишиванки почали носити значно пізніше.

Дуже важливе значення має візерунок на вишиванці – це своєрідний код, за символами якого можна прочитати потаємне послання.

Види орнаменту відрізняються не тільки від регіону до регіону, а й від сім'ї до сім'ї. Вони передаються з покоління до покоління.

Фото: 24 канал

Значення символів у вишиванці

ромб – символ родючості, поліпшення добробуту сім'ї;

квадрат - баланс, гармонія, удача та порядок;

спіраль – циклічність часу, символ змін;

сварги (нагадують половину цифри 8) – сила духу;

восьмикінцева зірка - символ возз'єднання чоловічого та жіночого початків, посилює інтуїцію;

хрести - захист від темних сил, гармонія та духовне просвітлення;

калина - безсмертя роду та довголіття сім'ї;

ромашка - символ кохання та юності;

маки - потужний захист від зла, наближення до виконання бажань.

Вважається, що у вишиванці має значення абсолютно все – тканина, нитки та їх колір. Є візерунки жіночі та чоловічі, є дитячі.

Фото: 24 канал