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День Українського козацтва 2024: історія свята і привітання

Вівторок 01 жовтня 2024 06:45
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День Українського козацтва 2024: історія свята і привітання День козацтва в Україні 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День Українського козацтва - це свято, коли ми вшановуємо відвагу, героїзм та звитягу наших предків, що боролися за свободу і незалежність України. У цей день ми вшановуємо козацькі традиції, дух братства та національну ідентичність, які надихають нас і сьогодні.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання до Дня Українського козацтва.

День Українського козацтва

Починаючи з 2023 року, День українського козацтва відзначають 1 жовтня. Свято встановлено указом Президента України 28 липня 2023 року, що пов'язано зі зміною календаря Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський. Це свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці, коли вшановують Божу Матір, небесну покровительку козаків.

Історія козацтва налічує понад 500 років. Вперше інформацію про козаків зафіксовано в історичних документах наприкінці XV століття, коли вони виконували роль охоронців кордонів між Литовським князівством і Кримським ханством. Вільні козаки мріяли про незалежну державу, і на одному з островів Дніпра заснували Запорізьку Січ. Завдяки численним битвам під керівництвом гетьмана Хмельницького козацькі війська здобули великий авторитет, вселяючи страх у своїх ворогів. Проте на кінець XVIII століття Запорізька Січ знищена за наказом Катерини II.

На початку 1990-х років в Україні відродився інтерес до козацької історії та традицій. Це призвело до створення різних козацьких громадських організацій, які продовжують зберігати та популяризувати спадщину українського козацтва.

День Українського козацтва 2024: історія свята і привітанняДень Українського козацтва 2024: історія свята і привітання

Щирі вітання до Дня козацтва 2024 (листівки: vitay.in.ua)

Привітання до Дня Українського козацтва у прозі

Дорогі наші козаки! У цей святий день ми вшановуємо героїв, які боролися за свободу і гідність нашого народу. Нехай ваші серця завжди наповнюються силою, відвагою та патріотизмом. Бажаю вам успіхів у всіх справах, здоров’я та щастя! Вітаю з Днем українського козацтва!

***

Шановні козаки! Сьогодні ми відзначаємо силу та мужність наших предків, які стали на захист рідної землі. Нехай їхній дух живе в кожному з нас! Бажаю вам мирного неба над головою, незламної віри в перемогу та відваги в кожній справі. Зі святом вас, дорогі українці!

***

Вітаю всіх козаків і патріотів України з Днем українського козацтва! Нехай кожен з вас носить у своєму серці дух свободи та незалежності, притаманний нашим предкам. Бажаю здоров'я, сили та мужності в боротьбі за справедливість. Нехай козацька удача супроводжує вас у всіх справах!

***

Дорогі козаки! Сьогодні ми святкуємо не лише козацьку звитягу, а й національну гордість! Нехай ваші добрі справи ведуть до процвітання нашої України, а мужність і відвага завжди будуть з вами. З Днем українського козацтва!

***

Шановні воїни та захисники! Ваша відданість і любов до рідної землі викликає захоплення. У цей день ми згадуємо подвиги наших предків, які боролися за свободу. Бажаю вам міцного здоров’я, удачі у всіх починаннях та перемоги у нашій боротьбі за незалежність. Вітаю з Днем українського козацтва!

День Українського козацтва 2024: історія свята і привітанняДень Українського козацтва 2024: історія свята і привітання

Як красиво привітати з Днем Українського козацтва (листівки: vitay.in.ua)

Вірші до Дня козацтва 2024

Вітання в цей день нашим козакам,

Низький уклін за мир в країні вам.

Хай в житті здійсниться загадане усе

А ваша мужність спокій в дім несе.

***

Ми з святом всіх

Чоловіків вітаєм!

В осінній день

Їх обнімаєм!

Від друзів, рідних,

Ви прийміть вітання,

Та всього кращого бажання!

День Українського козацтва 2024: історія свята і привітанняДень Українського козацтва 2024: історія свята і привітання

Красиві привітання до Дня козацтва 2024 (листівки: vitay.in.ua)

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Mama Book", "Вітай".

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