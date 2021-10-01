День учителя 2021: лучшие поздравления и открытки с праздником
День учителя в Украине традиционно отмечается в первое воскресенье октября. В 2021 году это будет 3-го числа. Но поздравлять педагогов и других причастных к "Дню работников образования" начинают уже в пятницу.
Мы собрали самые лучшие поздравления и открытки с профессиональным праздником педагогов.
В этот день поздравляют не только школьных педагогов, а также тех преподавателей, которые работают в профтехучилищах, колледжах и других учебных заведениях. Скажите любимым педагогам теплые слова и посвятите открытку, а в этом вам поможет наш материал.
Интересно, что в Украине День учителя начали отмечать с 1965 года, а с 1994 года мы поздравляем любимых педагогов официально в начале октября.
Поздравления в стихах
Пусть тетради шелестят
Листьями осенними,
Пусть успехи удивят
Яркие, волшебные.
И пусть радуют всегда
Дети и родители,
Пусть исполнится мечта.
Счастья! С Днем учителя!
***
Желаем Вам всегда цвести
И каждым мигом наслаждаться,
С улыбкой знания нести,
Легко всех целей добиваться!
Пусть ценят Вас ученики,
Пускай коллеги уважают,
И пусть рабочие деньки
Вам только радость доставляют!
С Днем учителя от сердца
Вас сегодня поздравляю.
Вам профессией гуманной
Наслаждаться я желаю.
Пусть терпение не подводит,
Радует пусть детвора,
Нервов вам желаю крепких,
Позитива и добра.
***
Наставник, помощник и друг,
Расскажет о мире вокруг,
Поможет, подскажет, простит,
Он с нами смеется, грустит,
Он прежде товарищ и друг,
А после уж - кладезь наук!
День учителя пусть дарит
Веру в чудо и добро,
Перспективы удивляют,
На душе живёт тепло!
Пусть открытий новых море
Чистым светом поражает,
Жизнь желания исполнит,
А глаза всегда сияют!
***
Все профессии важны,
Но азы всегда нужны,
Знаниям первичным, лучшим,
Нас учителя научат!
Человек стал совершенен,
Труд учителя оценен,
Незаменимы вы сейчас,
Низкий вам поклон от нас!
Поздравления в прозе
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Мы прекрасно понимаем, насколько иногда вам тяжело и на какие жертвы порой вам приходится идти. Но мы желаем вам безграничного терпения и жизненных сил!
***
С днем учителя! Спасибо Вам за открытые сердца и преданность работе, за любовь, что отдаете каждый день и огромную заботу за каждого своего ученика. Пусть счастьем и радостью, улыбками и победами отплатит Вам жизнь!
Поздравляем учителей с их профессиональным праздником! Пусть накопленные Вами знания из поколения в поколение будут передаваться, обрастая все новыми ветвями. Желаем уютных вечеров, интересных разговоров и теплых слов.
***
Грандиозного личного успеха, финансовой стабильности, достижения целей. Пусть жизнь будет наполнена смыслом на любом этапе, пусть все потребности будут благополучно реализованы и всегда будет здравый смысл.
Поздравления в картинках
Как мы ранее писали, в октябре 2021 нас ждут длинные выходные.