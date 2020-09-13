День танкиста: украинских военных поздравили зрелищным видео

День танкиста в Украине отмечают сегодня, 13 сентября. Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины написало поздравление для украинских танкистов на своей странице в Facebook.

Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что уже седьмой год украинские танкисты мужественно сдерживают вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации. Защитники Украины доказали свой профессионализм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Отдельный почет и уважение он выразил работникам танкостроительной промышленности Украины.

"Благодаря вашей кропотливой работе Украина имеет многолетнюю историю развития танковых войск, которые являются важной составляющей боевого потенциала ВСУ", - подчеркнул Наев.

Он также призвал вспомнить украинских воинов, которые погибли, сражаясь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В Министерстве обороны отметили, что в Киеве ко Дню танкистов прошли праздничные мероприятия возле памятника танкистам-освободителям от фашистских захватчиков.

День танкиста в Украине (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В рамках празднования проводились показательные выступления оркестра и почетного караула Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого, торжественный марш и возложение цветов к памятнику.

День танкиста в Украине (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

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