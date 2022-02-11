На день Святого Валентина украинцы могут остаться без такси

Водители популярных служб такси по всей Украине собираются провести забастовку в день Святого Валентина. В праздничные дни обычно спрос на поездки намного выше, особенно в вечернее время.

А значит компании понесут огромные убытки, таксисты останутся без заработка, а украинцы – без возможности перемещения.

Перевозчики требуют повышения тарифов во всех городах Украины. Это касается многих служб такси, в том числе и тех, кто работает по мобильным приложениям – Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и крупные региональные перевозчики.

Не исключено, что такси невозможно будет вызвать по основным каналам связи – телефонным номерам или в приложении. Однако таксисты не исключают, что будут брать пассажиров "с руки". Однако тарифы будут намного выше обычных.

Основная цель забастовки водителей такси – донести до управляющих служб, что тарифы сейчас экономически не обоснованы. Они требуют повышения тарифов на 20-30%.

По словам водителей, в последнее время существенно поднялись цены на горючее и услуги по обслуживанию автомобилей.

Если требования таксистов не будут выполнены, то забастовку грозятся продлить до 20 февраля.