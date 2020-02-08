День Святого Валентина: эти подарки точно обрадуют каждую девушку

День Святого Валентина в Украине празднуется уже достаточно давно, и многие мужчины начинают заранее задумываться о подарках для возлюбленных. Для кого-то самым лучшим подарком станет букет цветов и коробка конфет, а некоторые девушки предпочтут получить в подарок что-то более практичное.

Известный астролог Марина Скади рассказала, что придется по вкусу девушкам разных знаков Зодиака, пишет УНИАН.

Женщина-Овен

Овны будут рады полезной и функциональной вещи, особенно, если это будет что-то новое и интересное. Женщина-Овен обрадуется дорогой бижутерии, украшениям, красивой ароматной свечке, спортивным принадлежностям, кроссовкам, а также техно-подарку – от наушников до гаджета.

Женщина-Телец

Тельцы любят все эффектное и незаурядное, они предпочитают практические и полезные подарки. Таким женщинам можно подарить дорогой шоколад и красивый конверт с деньгами. Также подойдут стильные кухонные принадлежности, хорошая качественная парфюмерия или что-то из техники.

Женщина-Близнец

Этим женщинам подойдут стильные аксессуары – оригинальные сумочки, перчатки, ремни, предметы декора, мелочи для интерьера, ювелирные украшения. Также отличным подарком станет парфюмерия.

Женщина-Рак

Женщинам, которые родились под знаком Рака, стоит подарить приятную безделушку для дома или что-то, что связано с воспоминаниями, стариной. Также она обрадуется фотоаппарату, фотоальбому или подарку в антикварном стиле. Как вариант – кухонные аксессуары, набор чашек или посуду.

Женщина-Лев

Львы весьма экстравагантны, поэтому они оценят золотые украшения с драгоценными камнями. Также им может понравиться антикварное украшение или дизайнерская вещь. Отличным подарком для Льва станет абонемент в дорогой спа-салон или салон красоты, а также билеты на шоу, концерт известного исполнителя.

Женщина-Дева

Практичная Дева обрадуется бытовой технике или цветочному горшку. Также им может понравиться профессиональная косметика по уходу за телом или лицом, парфюмерия. Хорошим подарком может стать хорошее золотое кольцо или серьги небольшого размера.

Женщина-Весы

Эти женщины любят творить руками, поэтому обрадуются тематическому подарку – набору вязальных спиц или швейной машинке. Если у нее есть домашний любимец – то аксессуар для него приведет такую даму в восторг. Косметика для ухода за кожей тела и лица также станет отличным подарком.

Женщина-Скорпион

Эти женщины не любят банальные подарки, поэтому угодить им будет сложнее – им подойдет изделие из натурального камня, мистического характера. Подойдет оберег, талисман. Также понравятся ароматические свечи, мало для массажа. Из более дорогих – современная бытовая техника, компьютерные или телефонные аксессуары.

Женщина-Стрелец

Стрельцы любят все яркое и иностранное, особенно, если это украшения, аксессуары или парфюмерия. Не обязательно, чтобы подарок был дорогим, главное – качественным и эффектным. Подойдут все подарки для спорта или путешествий: от модных гаджетов, которые считают калории до больших ярких чемоданов. Также эти женщины любят все, что связано с праздниками – шарики, ленточки, воздушные шарики.

Женщины-Козероги

Для этих дам самое важное в жизни – это семья, поэтому подарок должен быть связан с домом: постельное белье, скатерти, кухонные принадлежности. Отличным подарком может стать ваза, картина. Также подойдут деловые аксессуары, поездка или экскурсия.

Женщина-Водолей

Любительницам приключений стоит подарить путевку на остров, круиз или вечеринку с друзьями. Главное, чтобы все было ярко и комфортно. Также Водолеи обрадуются походу на премьеру или забавному подарку, сувениру.

Женщина-Рыба

Эти дамы обрадуются подарочному сертификату в спа-салон, на экзотический массаж, на пошив одежды или карточке в магазин. Также они будут рады оберегам, амулетам, домашним растениям, ночникам и декоративным светильникам.