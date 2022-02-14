ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

День святого Валентина 2022 принесет любовные неудачи этим знакам Зодиака

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 05:25
День святого Валентина 2022 принесет любовные неудачи этим знакам Зодиака Фото: Гороскоп на февраль 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2022 мы ждем с нетерпением, а особенно любовный. Ведь в последний месяц зимы нас ждет День святого Валентина, который многие проведут с любимыми, кто-то сам с собой, кто-то с друзьями, а кое-кто, согласно астрологическому прогнозу на 14-е февраля рискует пережить фиаско - полный крах всех амурных надежд.

Об этом пишет Ellegirl.

Близнецы

Астрологи говорят, что 14 февраля 2022 года Близнецы могут неожиданно растерять присущую им беззаботность и веселость. Причина вашей грусти может быть в личных обстоятельствах, которые заставят быть более сдержанными.

Дева

День святого Валентина Девы могут использовать для того, чтобы поставить точки там, где до сих пор стояли запятые. 14 февраля звезды сложатся так, что вам очень легко дадутся решения по отсечению ненужных и изживших себя отношений. Возможно, это к лучшему. Но пока что настроение такой поворот вам точно подпортит.

Весы

Астрологи уверены, что решительность и смелость помогут вам растопить даже самые холодные сердца, победить в любом соперничестве. При этом есть большой риск переборщить с напором, а то и до агрессии можно скатиться. Не рискуйте и сдерживайтесь.

Ранее астрологи также назвали, каким знакам Зодиака праздник наоборот подарит большую любовь.

Также мы писали, какие отрицательные качества мешают каждому из знаков Зодиака найти любовь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Как сделать макияж на День всех влюбленных: два ультрамодных варианта от звездных визажистов
Как сделать макияж на День всех влюбленных: два ультрамодных варианта от звездных визажистов