ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым День святого Валентина подарит страстную любовь

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 05:50
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым День святого Валентина подарит страстную любовь Фото: Гороскоп на февраль 2022 (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2022 особенный тем, что в нем есть праздник всех влюбленных - День святого Валентина. Астрологи говорят, что это время будет уникальным для трех знаков Зодиака, которым может посчастливиться встретить страстную любовь, а семейным представителям достичь гармоничных отношений.

Об этом пишет Tamby.

Близнецы

В этот день вашему любимому человеку можно будет позавидовать, ибо в День святого Валентина вы будете понимать его с полуслова и полувзгляда. Почаще бы вам такое взаимопонимание. Если ваша половинка будет счастлива, значит, и вам кусочек этого счастья перепадет.

Лев

Астрологи советуют вам постараться сегодня быть максимально уверенным в собственных силах. Только в этом случае Львам удастся добиться благосклонности интересного вам представителя противоположного пола или же покорить заново любимого человека.

Весы

В этот день мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено - вам помешает нечто совершенно неожиданное. Однако это событие может обернуться представителям знака на пользу, сблизив вас с тем, кто будет при этом присутствовать.

Ранее Павел Глоба назвал счастливчиков, которых в 2022 году ждет неожиданный поворот событий.

Также мы писали, какие черты характера мешают знакам Зодиака обрести любовь и гармонию в отношениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки
Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки