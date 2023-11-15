UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День студента 2023 в Україні: коли та як відзначатимемо

Коли святкують День студента в Україні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Щорічно День студента відзначають 17 листопада. Це міжнародне свято, яке відзначається у багатьох країнах світу, а також і в Україні.

Як з'явилося це свято та які існують традиції у День студента, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Wikipedia, Day Today.

Історія свята Дня студента

Дата свята з'явилася під час Другої світової війни. 28 жовтня 1939 року студенти та викладачі вийшли на демонстрацію на честь 21-ї річниці створення Чехословаччини.

Німецькі окупанти розігнали мирну демонстрацію та почали стріляти у людей. Загинув Ян Оплетал, студент медичного факультету Карлового університету.

Похорон студента був призначений 15 листопада і цього дня розпочалися масові акції протесту, які тривали кілька днів.

17 листопада окупанти заарештували понад 1000 осіб зі студентських гуртожитків та відправили їх до концтабору. Дев'ятьох стратили - без суду. Гітлер наказав закрити всі чехословацькі виші.

1941 року в Лондоні на міжнародній зустрічі студентів країн, які боролися проти фашизму, було запропоновано встановити 17 листопада (дату масового арешту) - датою Міжнародного дня студента. В усьому світі відзначати цю дату стали пізніше, з 1946 року.

День студента в Україні

В Україну це свято прийшло у середині 90-х. Офіційно його почали відзначати лише 1999 року. І вже дуже багато років День студента - це не жалобний день чи день пам'яті, а свято всіх учнів вищих навчальних закладів.

Зазвичай студенти цього дня організовують вечірки, галасують, веселяться та роблять дурні вчинки, властиві молоді.

Традиції Дня студента

В Україні зазвичай скорочують заняття та оголошують День студента - коротким навчальним днем. Проводять різноманітні культурні масові заходи, конкурси, семінари, зустрічі, лекції. А вечорами молодь збирається компаніями та вирушає на вечірки. Багато навчальних закладів мають свої цікаві традиції.

У Києво-Могилянській академії на День студента миють пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. Учасники вірять, що кожний учасник церемонії успішно здасть сесію.

У Львові студенти Національного університету ім. Франка 17 листопада вбирають пам'ятник письменника у спеціальну мантію, яку пошили саме для цього випадку.

У Португалії студенти вночі співають пісні біля пам'ятника королю Португалії. При цьому всі студенти одягнені у форму університетів та їхні пісні можна почути всіма вулицями.

У Німеччині День студента - це День університетів. Занять цього дня немає, натомість проводять концерти, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії, пікніки та вечірки.

У США проводять у цей день масштабні змагання, конкурси, а вечорами – величезні вечірки та дискотеки. Найкрутіше за всіх зазвичай гуляє Гарвард.

У Данії День студента заведено відзначати тихо та по-сімейному - студенти збираються у когось удома, співають пісні під гітару, веселяться, іноді компаніями ходять до бару.

У Великій Британії вшановують загиблих студентів Чехословаччини та проводять пам'ятні демонстрації. А ввечері влаштовують чемпіонати та вечірки.

У Греції відзначають річницю студентських протестів у країні (14-17 листопада 1973 року), яка також відома як Повстання в Афінському політехнічному університеті. Тисячі студентів було поранено, загинули 24 особи. Цього дня традиційно покладають квіти на могили загиблих, влаштовують мітинги та демонстрації.

Раніше ми розповідали, у які дні відзначатимемо важливі зимові свята - від Романа до Йордану.

А також ми писали, що сьогодні розпочався Різдвяний піст та які у нього основні традиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
День студента