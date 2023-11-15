День студента 2023 в Україні: коли та як відзначатимемо

Історія свята Дня студента

Дата свята з'явилася під час Другої світової війни. 28 жовтня 1939 року студенти та викладачі вийшли на демонстрацію на честь 21-ї річниці створення Чехословаччини.

Німецькі окупанти розігнали мирну демонстрацію та почали стріляти у людей. Загинув Ян Оплетал, студент медичного факультету Карлового університету.

Похорон студента був призначений 15 листопада і цього дня розпочалися масові акції протесту, які тривали кілька днів.

17 листопада окупанти заарештували понад 1000 осіб зі студентських гуртожитків та відправили їх до концтабору. Дев'ятьох стратили - без суду. Гітлер наказав закрити всі чехословацькі виші.

1941 року в Лондоні на міжнародній зустрічі студентів країн, які боролися проти фашизму, було запропоновано встановити 17 листопада (дату масового арешту) - датою Міжнародного дня студента. В усьому світі відзначати цю дату стали пізніше, з 1946 року.

День студента в Україні

В Україну це свято прийшло у середині 90-х. Офіційно його почали відзначати лише 1999 року. І вже дуже багато років День студента - це не жалобний день чи день пам'яті, а свято всіх учнів вищих навчальних закладів.

Зазвичай студенти цього дня організовують вечірки, галасують, веселяться та роблять дурні вчинки, властиві молоді.

Традиції Дня студента

В Україні зазвичай скорочують заняття та оголошують День студента - коротким навчальним днем. Проводять різноманітні культурні масові заходи, конкурси, семінари, зустрічі, лекції. А вечорами молодь збирається компаніями та вирушає на вечірки. Багато навчальних закладів мають свої цікаві традиції.

У Києво-Могилянській академії на День студента миють пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. Учасники вірять, що кожний учасник церемонії успішно здасть сесію.

У Львові студенти Національного університету ім. Франка 17 листопада вбирають пам'ятник письменника у спеціальну мантію, яку пошили саме для цього випадку.

У Португалії студенти вночі співають пісні біля пам'ятника королю Португалії. При цьому всі студенти одягнені у форму університетів та їхні пісні можна почути всіма вулицями.

У Німеччині День студента - це День університетів. Занять цього дня немає, натомість проводять концерти, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії, пікніки та вечірки.

У США проводять у цей день масштабні змагання, конкурси, а вечорами – величезні вечірки та дискотеки. Найкрутіше за всіх зазвичай гуляє Гарвард.

У Данії День студента заведено відзначати тихо та по-сімейному - студенти збираються у когось удома, співають пісні під гітару, веселяться, іноді компаніями ходять до бару.

У Великій Британії вшановують загиблих студентів Чехословаччини та проводять пам'ятні демонстрації. А ввечері влаштовують чемпіонати та вечірки.

У Греції відзначають річницю студентських протестів у країні (14-17 листопада 1973 року), яка також відома як Повстання в Афінському політехнічному університеті. Тисячі студентів було поранено, загинули 24 особи. Цього дня традиційно покладають квіти на могили загиблих, влаштовують мітинги та демонстрації.