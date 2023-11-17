День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

Міжнародний День студента 17 листопада в Україні відзначається з 1999 року. Цього дня прийнято вітати одне одного як сучасним, так і колишнім студентам.
Згадайте про свої студентські роки, відправивши одногрупникам веселий вірш чи вітання!
В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
"Автомат" по всьому мати!
***
Ми п'єм горілку в шалених дозах,
Завтра прокинемось у різних позах,
Ми пам'ятаєм щасливі моменти,
Це все називається словом СТУДЕНТИ!
***
Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента -
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято - день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не "вбивала",
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п'ять
Бажаю дружно погулять!
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів - добрих, чесних,
Лекцій - гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
***
Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаєм лиш на п'ять
Іспити здавати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
Студентам хочу побажати:
Щоб не було у вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб кожен з вас поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!
***
Ти вчишся, і це багато значить,
Нехай щастить завжди тобі,
Нехай велика зірка вдачі
Освітить шлях навіть в імлі!
Нехай проходить динамічно
Студентська весела пора,
Живи й навчайся на відмінно
І будеш чути скрізь "Ура!"
Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.
***
Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.
Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.
***
Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.
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