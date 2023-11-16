День студента 17 листопада: як правильно святкувати і чи можна це робити взагалі

Історія Дня студента

Насправді День студента - це день об'єднання молоді для боротьби з нацизмом. І історія цього свята зовсім не радісна. Її треба знати та пам'ятати про тих, чиє життя було віддано у боротьбі з нацизмом.

28 жовтня 1939 року в Чехословаччині, яка була окупована німецькими фашистами за часів Другої світової війни, було організовано мітинг на честь 21-ї річниці утворення Чехословаччини. На нього в Празі вийшли студенти та викладачі вищих навчальних закладів.

Окупанти жорстоко розігнали мітинг і зробили кілька пострілів. Загинув Ян Оплетал, студент медичного факультету Карлового університету. Він отримав серйозне поранення, прооперовано і помер 11 листопада в лікарні.

Похорон Яна був призначений на 15 листопада і цього ж дня розпочалися масові акції протесту, які тривали кілька днів. 17 листопада німецькі фашисти заарештували понад 1000 студентів із гуртожитків та відправили їх до концтаборів.

Дев'ятьох студентів стратили - без суду та слідства. А після цього Гітлер наказав закрити усі чехословацькі виші. Не працювали остаточно війни.

1941 року відбулася міжнародна зустріч студентів країн, що боролися проти фашизму. І на цій зустрічі у Лондоні було запропоновано встановити дату 17 листопада (трагічний день для студентів Чехословаччини) – датою Міжнародного дня студента. В усьому світі ця дата стала офіційним Днем Студента з 1946 року.

У сучасній Чехії ім'я Яна Оплетала вшановується як символ громадянської непокори нацистським окупантам. Гімназія в Литовілі, де він отримав атестат, тепер носить його ім'я, також на його честь названі вулиці у кількох містах Чехії. 1996 року він був нагороджений орденом Масарика 1 класу.

У багатьох країнах світу День студента – це насамперед день пам'яті та день об'єднання проти нацизму, а потім уже свято всіх учнів вищих навчальних закладів. Хоча вже багато років цей день асоціюється із жагою до знань, молодістю та юністю, безтурботністю та веселощами.

Як відзначають День студента

У День студента у багатьох країнах роблять скорочені заняття або ж - вихідний день. Зазвичай проводять різноманітні культурні заходи, конкурси, семінари, зустрічі, лекції. Вечорами студенти влаштовують квартирники, вечірки чи галасливі свята.

У багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, кожен навчальний заклад має власні традиції Дня Студента.

У Києво-Могилянській академії на День студента миють пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. Учасники вірять, що кожен учасник церемонії успішно здасть сесію.

У Львові студенти Національного університету ім. Франка 17 листопада вбирають пам'ятник письменника у спеціальну мантію, яку пошили саме для цього випадку.

У Польщі існує традиція передачі ключів від міста мерами главам студентських рад. По всій країні влаштовують костюмовані паради та карнавали, де студенти беруть активну участь. День студента називається Ювеналії.

У Португалії студенти вночі співають пісні біля пам'ятника королю Португалії. При цьому всі студенти одягнені у форму університетів та їхні пісні можна почути всіма вулицями. Кульмінація свята - хода студентів, яка проходить через все місто.

У Німеччині День студента - це День університетів. Занять цього дня немає, натомість проводять концерти, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії, пікніки та вечірки.

У США проводять у цей день масштабні змагання, конкурси, а вечорами - величезні вечірки та дискотеки. Найкраще зазвичай гуляє Гарвард - та проводять театралізовані свята Hasty Pudding, на честь страви, яку приносять на збори студентського клубу з 1795 року. Страва символізує суспільні симпатії та цінності, почуття дружби та патріотизму.

У Данії День студента заведено відзначати тихо та по-сімейному - студенти збираються у когось удома, співають пісні під гітару, веселяться, іноді компаніями ходять до бару.

У Бельгії студенти люблять будь-які свята, а День студента - особливо. Вони збираються невеликими компаніями в барі - поговорити та послухати гарну музику.

У Великій Британії вшановують загиблих студентів Чехословаччини та проводять пам'ятні демонстрації. А ввечері влаштовують чемпіонати та вечірки.

У Греції відзначають річницю студентських протестів у країні (14-17 листопада 1973 року), яка також відома як Повстання в Афінському політехнічному університеті. Тисячі студентів було поранено, загинули 24 особи. Цього дня традиційно покладають квіти на могили загиблих, влаштовують мітинги та демонстрації, які мають на меті захист демократичних прав і свобод.