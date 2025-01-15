День справедливості та прощання з минулим. Що обіцяє астропрогноз на 15 січня

У середу, 15 січня, варто утриматися від з'ясування стосунків. Натомість зосередьте увагу на справах, в яких важлива справедливість.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала головні поради на середу та озвучила прогноз на увесь день.

Прогноз астропогоди на 15 січня

"День примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу. Період знань, очищення думок, усвідомлення та прийняття. Рекомендується позбавлятися від зайвих знайомств і зв’язків", - розповіла Соловйова.

Не бажано вживати м’ясну їжу, за словами астролога, краще надати перевагу рибі та грибам. Окрім цього, день буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, ризикованих авантюр, хатніх справ.

Також не забувайте про ретроградність Марсу. Через це треба відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі авто, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі.

"15 січня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - радить експерт.

"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування стосунків з сусідами. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - додала вона.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього.

Гороскоп на 15 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астрологічні поради на середу

"З 08:47, 15 січня, до 00:46, 16 січня (за київським часом), Меркурій буде у королівському градусі Козорогу. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей градус у Козерозі вважається символом пошани та поваги", - розповіла Соловйова.

Цей градус дивовижним чином впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей. Він уособлює заступництво високопосадовців і надання допомоги у важкі хвилини.

Також його характеристиками є висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими. Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів і керівників різного рівня.