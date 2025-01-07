День спокус і пасток. Що обіцяє астрологічний прогноз на вівторок, 7 січня

Астрологічний прогноз на 7 січня обіцяє чимало цікавих подій. Втім, цей вівторок може стати перевіркою на міцність.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити 7 січня та які справи краща перенести на інший день.

Прогноз астропогоди на 7 січня

Цього дня Соловйова радить утриматися від важливих рішень та операцій. Вівторок може бути стресовим, адже енергетика доби здатна негативно впливати на людей. Через це варто бути обережними, аби не піддаватися провокаціям, обману, спокусам та ілюзіям.

"Не проявляйте негативні емоції, не обманюйте та не кажіть грубості. Найкращий захист – духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею", - радить астролог.

"Пробачайте тих, хто вас образив. Уважно ставтесь до інформації, яку отримаєте. Виконуйте будь-яку чорнову роботу. Корисно дотримуватися посту. Можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається цього дня", - додала вона.

Гороскоп на 7 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

7 січня - день Марсу, планети активності, фізичної сили, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів. До 24 лютого 2025 року червона планета буде ретроградною.

Окрім цього, з 03:44, 3 січня, до 19:59, 14 січня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, буде у руйнівному градусі Близнюків️.

Через це не варто ризикувати, спілкуватися з підозрілими людьми, підлаштовуватися під чужі інтереси.

"7 січня, з 10:35 до 12:16, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Овну. Це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - розповіла астролог.

"В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, погані звички та компанії. Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями", - пояснила вона.