День Сонця і провокацій. Астролог розповіла, що заборонено 28 липня

Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 28 липня. В день Сонця варто враховувати декілька важливих нюансів.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що треба зробити у неділю, а що - заборонено.

Головні поради на 28 липня

Цього дня, попереджає астролог, настане несприятливий період для нових справ, важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні.

Саме тому враховуйте ці нюанси:

утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій

усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації

зробіть вдома прибирання

завершуйте поточні справи

не сидіть на одному місці та не лінуйтеся.

"Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення. Стресовий період. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це день самопожертви, терпіння, прийняття та прощення", - наголосила Соловйова.

Гороскоп на 28 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на неділю - що треба зробити цього дня

28 липня настає день Сонця. І воно, зазначає астролог, відповідає за наше внутрішнє "Я", за наші свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - радить Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - додала вона.