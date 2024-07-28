День Сонця і провокацій. Астролог розповіла, що заборонено 28 липня
Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 28 липня. В день Сонця варто враховувати декілька важливих нюансів.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що треба зробити у неділю, а що - заборонено.
Головні поради на 28 липня
Цього дня, попереджає астролог, настане несприятливий період для нових справ, важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні.
Саме тому враховуйте ці нюанси:
- утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій
- усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації
- зробіть вдома прибирання
- завершуйте поточні справи
- не сидіть на одному місці та не лінуйтеся.
"Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення. Стресовий період. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Це день самопожертви, терпіння, прийняття та прощення", - наголосила Соловйова.
Гороскоп на 28 липня (ілюстрація: freepik.com)
Астропрогноз на неділю - що треба зробити цього дня
28 липня настає день Сонця. І воно, зазначає астролог, відповідає за наше внутрішнє "Я", за наші свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.
"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - радить Соловйова.
"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - додала вона.
До слова, вже з'явився Таро-гороскоп на 28 липня.
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