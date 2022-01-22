День Соборности киевские школьники отпраздновали "живой цепью" вокруг флага: яркое видео

Так школьники присоединились к проведению традиционных акций в этот праздничный день, которые проходят в городах Украины, и дистанционно - к самой массовой из них - "Живой цепи Соборности" на мосту Патона в столице.

В школе №321, которая расположена на улице Теодора Драйзера, 40Б, на массиве Троещина в Деснянском районе, в субботу утром в воссоздании символической "живой цепи" ученики и преподаватели взялись за руки и водили большой хоровод вокруг украинского стяга, который развернули по центру и держали взрослые.

"Школьники 321 школы отпраздновали День соборности живой цепью", - подписаны кадры.

Празднование Дня Соборности Украины в киевской школе (фото: t.me/kyiv_politycnyi)

Можно услышать, как во время такой акции в школьном дворе люди выкрикивали "Слава Украине!", на что ученики кричали в ответ - "Героям слава!".

На ролике можно увидеть, что в мероприятии принимали участие ученики как младших, так и старших классов, а также учителя и, вероятно, родители детей.

Видео: в Киеве в школе провели акцию "живая цепь" в День Соборности Украины

Напомним, что День Соборности в Украине отмечают с 1999 года в честь события объединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР - Украинской Народной Республики.

Тогда была организована "живая цепь" патриотическими силами. Миллионы украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности.

С тех пор в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, символизируя единство украинского народа, а День Соборности сейчас отмечается на государственном уровне уже ежегодно.