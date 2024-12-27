День розлучень та лестощів. Що обіцяє астропрогноз на 27 грудня та чому важливо бути пильними

У п'ятницю, 27 грудня, слід врахувати ретроград Марсу, складний аспект Меркурія та вплив "малого щастя" Венери. Тому порад на цей день буде чимало.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на цю п'ятницю та озвучила поради на увесь день.

Прогноз астропогоди на 27 грудня

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, оформлення шлюбу, романтичних побачень.

Марс, нагадала Соловйова, все ще ретроградний. А тому варто відмовитися від нових справ, ремонту, далеких поїздок і початку нових видів тренувань, підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі.

Також ще діє складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном, який став точним 25-го грудня.

"Цей період закликає до зниження ділової активності. Можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі", - нагадала астролог.

"Утримайтесь від сексуальних розваг. Не витрачайте енергію даремно. Зростає ризик оманливо переоцінити власні досягнення. Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю. Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм", - додала вона.

У розмовах, наголосила експерт, буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами.

"Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Ефективно подавати апеляцію та шукати захист. Більше відпочивайте, дотримуйтесь посту", - зазначила Соловйова.

Гороскоп на 27 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

27 грудня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - попередила Соловйова.

Якщо ви хочете збалансувати венеріанську тему, спробуйте використовувати в одязі та прикрасах, а ще оточити себе речами рожевим кольором та шовком. Також додайте у своє життя квіти, але утримайтеся від романтики.