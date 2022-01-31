День рождения провидицы Ванги: какие ее предсказания сбылись с пугающей точностью

Гибель Индиры Ганди

За 15 лет до смерти Индиры Ганди провидица сказала такую фразу: "Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье".

Знаменитая и единственная женщина-премьер-министр Индии Индира Ганди была убита 31 октября 1984 года. В день гибели на ней было сари – ярко-шафранового цвета, а под ним был бронежилет.

Она была под охраной телохранителей, но ее расстреляли в упор и выжить не было шансов. Она получила восемь пуль в жизненноважные органы и скончалась в больнице.

Смерть Сталина

"Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России", - так загадочно Ванга описала гибель советского диктатора.

А через полгода после ее слов Сталин скончался на собственной даче за городом. Сначала у него диагностировали паралич правой стороны тела, а через три дня он умер – от кровоизлияния в мозг.

Из-за своих высказываний Ванга была арестована и отправлена в болгарскую тюрьму – в то время было не принято свободно говорить о смерти лидеров СССР. После смерти Сталина ее освободили.

Гибель подводной лодки "Курск"

В 1980 году Ванга сделала очень точное предсказание о подводной лодке "Курск". Но в то время ее предсказание не поняли и долгое время думали, что провидица говорила о городе.

"В августе 2000 года Курск уйдет под воду, весь мир будет его оплакивать", - предсказала Ванга.

И только 12 августа 2000 года стало понятно, о чем она говорила. Российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море. Вместе с лодкой на дно моря ушел весь экипаж.

Убийство Джона Кеннеди

За четыре месяца до покушения Ванга сделала предсказание о смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Стоит отметить, что к словам провидицы в Белом доме даже прислушались и серьезно усилили охрану президента.

Но увы, Кеннеди спасти не удалось – 22 ноября 1963 года в Далласе его застрелил Ли Харви Освальд.

Трагедия 11 сентября

"Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки воют из куста, и кровь невинная льется рекой", - над этими словами Ванги в 1989 году голову ломали долго.

Но 11 сентября 2001 года самолеты террористов врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Погибло почти три тысячи человек, еще два десятка пропали без вести. Большинство погибших – гражданские лица.