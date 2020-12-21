День пяти двоек: как повлияет на нас особенная дата 22.12.2020

День "пяти двоек", который нас ждет 22.12.2020, станет особенным для каждого из нас, ведь эта дата очень сильна не только энергетически, но и связана с рядом важных астрологических событий.
Так, астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что нам принесет этот особенный период, пишет ТСН.
В эти дни происходит важное событие, которое наши предки называют "солнцеворотом". 21 декабря в полдень по киевскому времени произошло зимнее солнцестояние, когда наступил самый короткий день (8 часов) и самая длинная ночь (16 часов). В таком положении светило будет до 23 декабря, а затем длительность светового дня начнет увеличиваться.
Астролог говорит, что это энергетически очень сильное время, когда силы четырех стихий - огня, воды, земли и воздуха - соединяются в единое целое, благодаря чему можно, оставив в прошлом негатив, перейти в будущее налегке.
В этот день принято проводить духовные практики и загадывать желания, ведь мощный энергетический поток усиливает любую просьбу. Любые начинания и новые дела в это время будут просто обречены на успех.
Накануне этого дня, 21 декабря, также произойдет пик соединения Сатурна с Юпитером в знаке Водолея. В таком положении, когда на небосклоне два небесных тела визуально сольются в одно, будет длиться в течение трех недель.
Выглядеть это будет, как одна большая звезда - ее еще называют Вифлеемской или Рождественской. Именно такую видели волхвы, которые пришли на поклон к новорожденному Иисусу Христу.
Соединение такое происходит обычно раз в двадцать лет. Но нынешнее станет особенным - ведь две планеты сойдутся так близко, как почти 800 лет назад. Такое было 4 марта 1226 года.
Астрологи говорят, что эти события могут повлечь за собой серьезные перемены мирового масштаба. Так, 800 лет назад во время аналогичного события происходило активное расширение империи Чингисхана.
Если говорить о нынешней ситуации, то астрологи предполагают, что какая-то страна может начать мировую экспансию.
Также вероятны различные события - заговоры, революции, перевороты, которые могут изменить политический и экономический строй ряда государств. Кроме того, вероятно усиление экономического кризиса в мире.
Стихия Воздуха, в которой произойдет Великое соединение, сулит нам окончательный переход в цифровую эпоху. Собственно, мы и так в ней уже живем, но в ближайшем будущем тенденция будет лишь усиливаться, считают астрологи.
"Самое важное, что мы вступили в эту эру бесповоротно - пути назад уже быть не может. В результате мы обретем множество новых возможностей, о которых наши предки могли только мечтать, но многим придется и поступиться - например, люди, скорее всего, уже нигде и никогда не смогут сохранять анонимность", - считает астролог.
Ранее мы писали, как правильно провести ритуал в День зимнего солнцестояния, чтобы осуществить любое, даже самое заветное желание.
Также известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала про особенный период, который повлияет на целые поколения.
Читайте РБК-Украина в Google News