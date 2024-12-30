День прощання з минулим. Астролог дала прогноз на понеділок, 30 грудня

Прогноз астропогоди на 30 грудня

"Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика. Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Настав суворий день закону та правосуддя, коли не можна порушувати обіцянки та умови договорів. Відстежуйте ваші думки та події цього дня", - радить Соловйова.

"Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити. Вони стануть результатом, на який ми заслужили. Трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції. Облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти", - додала вона.

На понеділок астролог не радить планувати нові справи, операції та зміну зачіски. А через ретроградність Марсу треба відмовитися від оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі.

"Ще діє складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном, який став точним 25-го грудня. Цей період закликає до зниження ділової активності. Можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі", - нагадала Соловйова.

Гороскоп на 30 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

30 грудня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Місяць буде у складному для себе знаку Козорогу. Цей день може стати непростим періодом для організаторів, адміністраторів, керівників різних рівнів. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - попередила астролог.