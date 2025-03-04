День пророчих снів та боротьби за правду. Що обіцяє астропрогноз на 4 березня і які справи приречено на успіх

Прогноз астропогоди на 4 березня

"Не бажано бути вдома та усамітнюватися. Будь-якому незадоволенню зараз не час. Період прийняття та смиренності, пасивності та споглядання. Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром", - радить Соловйова.

"Займайтесь звичайними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. Доба підійде для вирішення розбіжностей та перемоги над страхами", - зазначила вона.

Цей день, додала астролог, стане періодом боротьби за правду, викликів, захисту від зазіхань, розриву непотрібних зв’язків. Необхідно наважитися, йти до кінця та перемогти у собі сумніви. Також треба повертати борги.

Венера все ще перебуває у ретрограді. Тому не варто робити "пластику", підписувати важливі угоди, реєструвати шлюб, змінювати імідж та починати ремонт, купувати щось надто коштовне.



Гороскоп на 4 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

Окрім цього, нагадала Соловйова, Юпітер перебуває у руйнівному градусі Близнюків. Там він буде знаходитися до 9 березня.

Через це можуть виникати події, які змушують проходити крізь негатив, зневіру, песимізм. У цей час варто бути обережними в питанні вибору оточення та не довіряти тим, хто вже довів свою ненадійність. Ризиковані справи можуть обернутися проти вас, незалежно від того, з чиєї ініціативи вони почалися.

Також не варто залежати від інших чи підлаштовуватися під чужі інтереси, живучи за рахунок когось. Важливі справи, особливо ті, що стосуються сфер впливу Юпітера, краще відкласти на період після 9 березня.

Однак, якщо людина зможе пройти всі випробування з мудрістю та витримкою, на неї чекає винагорода. Особливий сенс набуває допомога іншим - лише той, хто не шукає вигоди для себе, а прагне полегшити страждання інших, може отримати справжню компенсацію від Всесвіту.

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