День потужних змін та "великого нещастя" Сатурна. Що обіцяє астрологічний прогноз на 26 жовтня

Ця субота, 26 жовтня, буде дуже особливою. Сатурн спробує перевірити нас на міцність, а потужна енергія Місяця потребуватиме визволення.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, як треба прожити цей день, аби здійснилися всі бажання.

Прогноз астропогоди на 26 жовтня

"До 18:50 за київським часом - несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками: порушення цих рекомендацій може призвести до проблем", - розповіла Соловйова.

"Не бажано починати цикл голодування. Утримайтесь від паління. Добре займатись масштабними довгостроковими проєктами. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу", - додала вона.

Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. Тому, зазначає астролог, необхідні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога.

Зміцнюйте здоров'я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною творчою роботою. Також корисними будуть хатні справи, наводьте лад, зустрічайте гостей.

Астрологічний прогноз на 26 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

26 жовтня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Ця планета "любить", коли люди засвоюють її уроки та проходять крізь випробування. І зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час хатнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - порадила Соловйова.