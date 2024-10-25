ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чотири знаки Зодіаку отримають щедру нагороду від Всесвіту. В їхнє життя увірвуться дива

П'ятниця 25 жовтня 2024 06:24
UA EN RU
Чотири знаки Зодіаку отримають щедру нагороду від Всесвіту. В їхнє життя увірвуться дива Які знаки Зодіаку вже скоро знайдуть своє кохання (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Венера у Стрільці, яка перебуватиме у цьому положенні до 11 листопада, кардинально змінить життя представників чотирьох знаків Зодіаку. На них чекають любовні пригоди та приємні сюрпризи.

Які знаки Зодіаку вже скоро ощасливить Всесвіт, розповідає РБК-Україна з посиланням на Your Tango .

Телець

У період, коли Венера буде у Стрільці, ви відчуєте неймовірний приплив енергії. Ваше серце наповниться любов'ю, і навіть якщо поруч ще немає людини, яка може стати вашою другою половинкою, незабаром вона може з'явитися на вашому шляху. Зміни в особистому житті стануть для вас справжньою нагородою від Всесвіту.

Близнюки

До 11 листопада ви можете почути добрі новини. Всесвіт вирішив підкинути вам дуже вдалу нагоду, завдяки якій ви з легкістю залагодите всі конфлікти. Стосунки з людьми покращаться, а ваш зв'язок з улюбленим обранцем чи обраницею стане ще міцнішим.

Стрілець

Всесвіт подарує вам період чудес. Незабаром у ваше життя можуть увірватися події, вони допоможуть вам впоратися з усіма ударами долі, які ви відчули в минулому. Намагайтеся відпустити негативні спогади, починайте жити так, щоб оточити себе щастям і радістю.

Лев

Венера запалить вогонь пристрасті та справжніх почуттів. Емоцій буде чимало, ви ризикуєте піддатися імпульсивним бажанням. Однак Всесвіт намагатиметься вберегти вас від помилок. І якщо ви хочете щось змінювати, слухайте своє серце і не відмовляйте собі в наближенні до мрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку відродяться з попелу вже у п'ятницю.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що принесе сезон Скорпіона та кому пощастить.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
Заходили великими хвилями. У Києві розповіли, скільки "Шахедів" збила ППО
Заходили великими хвилями. У Києві розповіли, скільки "Шахедів" збила ППО