День отца в Украине 2020: самые оригинальные и теплые поздравления

21 июня в Украине празднуют День отца
В Украине в третье воскресенье июня отмечают День отца. Этот праздник появился у нас недавно, но его дата была утверждена на законодательном уровне в 2019 году. Кабинет министров одобрил проект указа президента и назначил празднование Дня отца ежегодно, в третье воскресенье июня. В 2020 году поздравить отцов можно 21 июня. Как оригинально и красиво поздравить отца с его днем – читайте в Styler.
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато.
Горжусь, что я папина дочка!
О многом хочу говорить
И каждую новую строчку
Готова тебе посвятить.
Пусть яркое солнце успеха
Сияет всегда на пути.
Побольше веселья и смеха,
А лучшее все — впереди!
День отца в Украине
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
День отца в Украине
Вітаю з днем тата,
Щастя я тобі бажаю.
Немає любові моїй кінця,
Кращий ти, я твердо знаю!
Тато, тільки не хворій
І частіше усміхайся.
Сумувати ти не смій,
Та негараздам не здавайся.
Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
Татусю, вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров'я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі твої старання, і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і була радісною кожна мить.
День отца в Украине
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине празднуют День отца и какие традиции этого праздника существуют.
А также мы рассказывали о том, какие праздники будут отмечаться в Украине в июне 2020 года.
Автор: Анна Шиканова