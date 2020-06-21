День отца в Украине 2020: самые оригинальные и теплые поздравления

В Украине в третье воскресенье июня отмечают День отца. Этот праздник появился у нас недавно, но его дата была утверждена на законодательном уровне в 2019 году. Кабинет министров одобрил проект указа президента и назначил празднование Дня отца ежегодно, в третье воскресенье июня. В 2020 году поздравить отцов можно 21 июня. Как оригинально и красиво поздравить отца с его днем – читайте в Styler.

Поздравления с Днем отца в стихах:

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

День отца в Украине

Горжусь, что я папина дочка!

О многом хочу говорить

И каждую новую строчку

Готова тебе посвятить.

Пусть яркое солнце успеха

Сияет всегда на пути.

Побольше веселья и смеха,

А лучшее все — впереди!

День отца в Украине

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

День отца в Украине

Вітаю з днем тата,

Щастя я тобі бажаю.

Немає любові моїй кінця,

Кращий ти, я твердо знаю!

Тато, тільки не хворій

І частіше усміхайся.

Сумувати ти не смій,

Та негараздам не здавайся.

Поздравления с Днем отца в прозе:

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

Татусю, вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров'я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі твої старання, і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і була радісною кожна мить.

День отца в Украине

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине празднуют День отца и какие традиции этого праздника существуют.

А также мы рассказывали о том, какие праздники будут отмечаться в Украине в июне 2020 года.