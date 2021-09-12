День осеннего равноденствия 2021: главные традиции и что нельзя делать

Что запрещено делать в День осеннего равноденствия

Не начинайте ничего нового 22 сентября - только планируйте, подводите итоги, делайте выводы, думайте о будущих действиях.

Избегайте ссор, конфликтов, выяснения отношений, иначе отпугнете удачу и благополучие. Нельзя завидовать, сплетничать, осуждать людей.

Любой негатив, проявленный в День равноденствия разрушит положительную энергетику и может привести к последующим неприятностям.

Нельзя в такой день отказывать гостям, которые просятся в гости или внезапно появились на пороге. Наоборот - приготовьте угощение и соберитесь за одним столом, чтобы отлично провести время.

Нельзя 22 сентября брать деньги в долг или же одалживать их кому-либо.

А вот это нужно сделать до 22 сентября

Считается, что до Дня равноденствия нужно обязательно завершить давно затянувшиеся дела, чтобы они не затянулись еще больше. Это может быть ремонт, проект, обучение и так далее.

Кроме того следует очистить пространство в доме, убрав его от хлама. Наконец-то избавиться от вредной привычки, а также очистить голову от тяжелых деструктивных мыслей (страхов, зависти, ревности).

Выполните давнее обещание - сводите ребенка в аквапарк, отремонтируйте дверь в шкафчике, о чем вас давно просит жена, помогите родителям с ремонтом.

Спланируйте дела на осень и зиму, поставив реальные задачи, которые вы сможете действительно выполнить.