День нових можливостей. Що обіцяє астрологічний прогноз на понеділок, 6 січня

У понеділок, 6 січня, не варто зосереджуватися на поганому. Замість цього краще дослухатися до інтуїції.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 6 січня та розповіла, що треба робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 6 січня

"Не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Настає період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле. Легко реалізується накопичене за попередні сім днів", - радить Соловйова.

"Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою. Сприятливий час для колективних заходів", - додала вона.

Окрім цього, у понеділок настає день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

6 січня Місяць буде в знаку Лева - нейтральному для себе положенні. Цей період може бути складним для тих, чия діяльність пов’язана з політикою, спортом, а також зі світом науки та техніки, педагогіки та методології, підприємництвом.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить астролог.

Гороскоп на 6 січня (ілюстрація: freepik.com)

Що треба зробити в понеділок

З 03:44, 3 січня, до 19:59, 14 січня Юпітер, планета великого щастя, широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, буде у руйнівному градусі Близнюків️.

Тому астролог не радить витрачати час на тих, хто не заслуговує довіри. Також не слід піддаватися спокусам.

"З 01:40, 6 січня, до 00:38, 7 січня, Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде у руйнівному градусі Риб. У Рибах цей градус - символ недовіри, він хитрий, холодний і агресивний, підлий, підступний", - розповіла Соловйова.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Венери", - також попередила вона.