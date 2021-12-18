День Святого Николая 19 декабря: что строго запрещено делать в большой праздник

19 декабря 2021 года мы отпразднуем любимый праздник взрослых и детей - Николая Чудотворца, который называют Зимним Николаем, Николаем Чудотворцем, Николаем Угодником. В этот день нужно обязательно порадовать младших членов семьи подарками или вкусняшками, положенными под подушку от имени святого.

А что запрещено делать в этот праздник - узнайте из нашего материала Styler ниже.

Что нельзя делать на День Святого Николая

Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием (шить, вязать, вышивать), стиркой, уборкой.

Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят - это большой грех.

Ругаться, сквернословить, злиться, выплескивать негативные эмоции, желать кому-либо зла.

Допускать грязь и беспорядок в доме - убраться следует накануне.

Нарушать Рождественский пост (есть мясо, яйца, масло, пить молоко). Но в праздник можно позволить себе рыбу и морепродукты.

Стричь волосы.

Просить в долг. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не лишиться финансовой удачи на весь следующий год.

Что нужно сделать в большой праздник, важные традиции

Николай Чудотворец прославился, как защитник обездоленных, больных и нуждающихся. Издавна Николаю молились земледельцы, скотоводы и рыбаки, последних он защищал от опасностей на воде.

Утро 19 декабря посвящали праздничным молитвам, а вечером собирались за большим столом в кругу семьи, на котором должны были присутствовать постные блюда, рыба.

Раньше, начиная с 19 декабря, разрешалось свататься. А если девушка мечтала о встрече с суженым и замужестве, она читала Святому Николаю молитвы.

Детям прятали подарки под подушку. Если ребенок отличался воспитанием и сообразительностью, ему дарили что-то вкусное. А непослушным под подушки клали лозину.

В День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.