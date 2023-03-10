У день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистом

9 березня українці згадували та вшановували видатного поета та основоположника української мови Тараса Шевченка. Серед маси дописів і привітань був вірш, який насправді не належить Шевченку. Він написаний київським письменником, який є прихильником "руского міра".

Про це повідомляють на сторінці антифейкової організації "Нота Єнота" у Facebook .

Що не так із фейковим віршем митця

9 березня в Україні відзначили 209 день народження Тараса Григоровича Шевченка. Як привітання користувачі мережі поширювали його цитати, художні роботи та, звісно ж, вірші.

У доробку Кобзаря є багато згадок про росіян. А в контексті повномасштабної російсько-української війни найбільше згадували його вірш "Отак подивишся здаля на москаля..."

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Однак насправді цей вірш не належить авторству Тараса Шевченка.

"Сотні, якщо не тисячі людей і сторінок опублікували вірш, який приписали Тарасу Григоровичу Шевченку. Але він не автор вірша "Отак подивишся здаля на москаля". Автором є київський письменник Ян Таксюр", - йдеться в повідомленні "Ноти Єнота".

За словами фактчерекерів, цей вірш не вдасться знайти у збірках Шевченка та будь-де до 1995 року. Очевидно, що в цей час поет уже не писав, пішовши з життя набагато раніше.

Що відомо про справжнього автора вірша

Написав цей вірш письменник з Києва Ян Таксюр. Він відомий своїми проросійськими поглядами, критикою томоса про автокефалію ПЦУ і закону про мову, та прихильністю до "руского міра".

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Таксюр працював на забороненому за російську пропаганду телеканалі КРТ, а згодом став ведучим на проросійському ютуб-каналі "Перший Козацький". За Таксюром так само помічалися підігрування російській пропаганді.

У березні 2022 року його затримала СБУ за звинувачення в державній зраді.