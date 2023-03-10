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У день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистом

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 12:35
У день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистом У мережі поширювали вірш Шевченка, написаний російським пропагандистом (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

9 березня українці згадували та вшановували видатного поета та основоположника української мови Тараса Шевченка. Серед маси дописів і привітань був вірш, який насправді не належить Шевченку. Він написаний київським письменником, який є прихильником "руского міра".

Про це повідомляють на сторінці антифейкової організації "Нота Єнота" у Facebook.

Що не так із фейковим віршем митця

9 березня в Україні відзначили 209 день народження Тараса Григоровича Шевченка. Як привітання користувачі мережі поширювали його цитати, художні роботи та, звісно ж, вірші.

У доробку Кобзаря є багато згадок про росіян. А в контексті повномасштабної російсько-української війни найбільше згадували його вірш "Отак подивишся здаля на москаля..."

У день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистомУ день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистомУ день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистом

Скриншоти Styler

Однак насправді цей вірш не належить авторству Тараса Шевченка.

"Сотні, якщо не тисячі людей і сторінок опублікували вірш, який приписали Тарасу Григоровичу Шевченку. Але він не автор вірша "Отак подивишся здаля на москаля". Автором є київський письменник Ян Таксюр", - йдеться в повідомленні "Ноти Єнота".

За словами фактчерекерів, цей вірш не вдасться знайти у збірках Шевченка та будь-де до 1995 року. Очевидно, що в цей час поет уже не писав, пішовши з життя набагато раніше.

Що відомо про справжнього автора вірша

Написав цей вірш письменник з Києва Ян Таксюр. Він відомий своїми проросійськими поглядами, критикою томоса про автокефалію ПЦУ і закону про мову, та прихильністю до "руского міра".

У день народження Шевченка поширювали його вірш, насправді написаний ворожим пропагандистом

Скриншот

Таксюр працював на забороненому за російську пропаганду телеканалі КРТ, а згодом став ведучим на проросійському ютуб-каналі "Перший Козацький". За Таксюром так само помічалися підігрування російській пропаганді.

У березні 2022 року його затримала СБУ за звинувачення в державній зраді.

Раніше ми розповідали, які маловідомі факти з біографії Шевченка спливли для українців.

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Тарас Шевченко фейки пропагандист