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В день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистом

Новина українською →
Киев, Пятница 10 марта 2023 12:35
В день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистом В сети распространяли стихотворение Шевченко, написанное российским пропагандистом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

9 марта украинцы вспоминали и чествовали выдающегося поэта и основателя украинского языка Тараса Шевченко. Среди массы сообщений и поздравлений было стихотворение, которое на самом деле не принадлежит Шевченко. Он написан киевским писателем, являющимся сторонником "русского мира".

Об этом сообщают на странице антифейковой организации "Нота Енота" в Facebook.

Что не так с фейковым стихом поэта

9 марта в Украине отметили 209-й день рождения Тараса Григорьевича Шевченко. В качестве приветствия пользователи сети распространяли его цитаты, художественные работы и, конечно, стихи.

В наследии Кобзаря есть много упоминаний о россиянах. А в контексте полномасштабной российско-украинской войны больше всего вспоминали его стихотворение "Отак подивишся здаля на москаля..."

В день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистомВ день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистомВ день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистом

Скриншоты Styler

Однако на самом деле это стихотворение не принадлежит авторству Тараса Шевченко.

"Сотни, если не тысячи людей и страниц опубликовали стихотворение, которое приписали Тарасу Григорьевичу Шевченко. Но он не автор стихотворения "Отак подивишся здаля на москаля...". Автором является киевский писатель Ян Таксюр", - говорится в сообщении "Ноты Енота".

По словам фактчерекеров, это стихотворение не удастся найти в сборниках Шевченко и где-нибудь до 1995 года. Очевидно, что в это время поэт уже не писал, уйдя из жизни гораздо раньше.

Что известно о настоящем авторе стихотворения

Написал это стихотворение писатель из Киева Ян Таксюр. Он известен своими пророссийскими взглядами, критикой томоса об автокефалии ПЦУ и закона о языке, и приверженностью "русскому миру".

В день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистом

Скриншот

Таксюр работал на запрещенном за российскую пропаганду телеканале КРТ, а затем стал ведущим на пророссийском ютуб-канале "Перший Козацький". За Таксюром также замечались подыгрывание российской пропаганде.

В марте 2022 года он был задержан СБУ за обвинения в государственной измене.

Ранее мы рассказывали, какие малоизвестные факты биографии Шевченко всплыли для украинцев.

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