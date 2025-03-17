День Місяця та ілюзій. Які кольори та справи притягнуть невдачі в понеділок

Прогноз астропогоди на 17 березня

"Діє коридор затемнень. Третій нульовий сонячний день. Нульові дні (або дні Дельфіна) передують початку нового астрологічного року, коли варто приділити час підбиттю підсумків, прощанню з усім віджилим і непотрібним, зануленням, суворим постом, терпінням та емоційною рівновагою. Можливе відчуття самотності, занепаду сил, тривоги, смутку, незахищеності. У цей період є шанс отримати якісний імпульс, зарядившись чистими життєвими силами", - розповіла Соловйова.

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму, смутку та негативним думкам. Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг. Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Оточуюча дійсність віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда", - додала вона.

Астролог радить подумати й вирішити, як позбавитися від вказаних недоліків. Окрім цього, якщо цього дня ви почуєте щось приємне про себе, це може бути правдою. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги.

"17 березня - понеділок, день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. Дехто вважає понеділок складним днем", - пояснила Катерина.

"17 березня Місяць робить інгресію до знаку Скорпіона - найскладнішого для себе. Це сприятливий період лише для тих, чия діяльність пов’язана з окультними науками. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - також зазначила вона.

Не варто забувати про ретроградність Меркурія, це триватиме до 7 квітня. Через це успіх навряд чи принесуть наступні справи:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення важливих платежів

з’ясування відносин з сусідами.

Вас може зацікавити