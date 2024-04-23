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День матері: коли вітати найрідніших людей у 2024 році

Фото: Коли святкуємо День матері у 2024 році (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

День матері - це свято для вшанування матерів, вираження вдячності за їхню невтомну працю, любов і турботу.

Історію та традиції свята - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані з сайтів Wikipedia та інші.

Історія свята

Історія свята Дня матері має давні корені, але в кожній країні вона може мати свої особливості та витоки. В Україні та багатьох інших країнах День матері став традиційним святом, присвяченим вшануванню найрідніших мамусь.

Історія свята Дня матері у США почалася в середині 19-го століття, коли Анна Джарвіс з Вест-Вірджинії розпочала кампанію за встановлення свята для вшанування матері своєї померлої матері. Після десяти років зусиль вона змогла переконати місцевих організацій та владу Вірджинії встановити День матері як офіційне свято.

Пізніше, завдяки її натхненню та наполегливості, у 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом, яке слід святкувати у другу неділю травня.

У інших країнах історія Дня матері може мати інші походження та традиції. Проте, спільним для багатьох культур є визнання важливої ролі, яку відіграють матері в житті дітей та суспільства загалом, і бажання вшанувати та віддячити їм за це, бо вони для нас - найголовніші!

День матері святкується 12 травня (фото: freepik.com)

Коли в Україні святкують день матері

Україна святкує День матері щорічно у другу неділю травня. В цьому році ця дата - 12 травня. 

Традиції Дня Матері

Традиції святкування Дня матері в Україні можуть включати:

Подарунки для матерів

Люди часто дарують подарунки своїм матерям у цей день, такі як квіти, подарункові кошики, прикраси або подарункові сертифікати на послуги та товари.

Спільні вечері або сімейні заходи

Багато родин святкують День матері, збираючись разом на вечері в ресторані або дому, або ж проводячи час разом на природі або в інших розважальних заходах.

Побажання та слова вдячності

Люди висловлюють свої побажання та слова вдячності своїм матерям, часто у формі листів, віршів або привітань у соціальних мережах.

Релігійні обряди та молитви

У деяких родинах святкування Дня матері може включати відвідування церков або виконання релігійних обрядів та молитов за матерів.

Загалом, де б ви не були - не забудьте у цей день привітати свою маму та сказати їй найніжніші слова любові та вдячності!

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День матері