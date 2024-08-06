День Марсу та ретрограду. Астролог назвала заборонений колір 6 серпня та головні поради на цей вівторок

6 серпня варто врахувати вплив ретроградного Меркурія та Марсу, який може зруйнувати усі плани. Цей вівторок може бути непростим.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, як правильно провести цей день та що заборонено робити 6 серпня.

Прогноз астропогоди на 6 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, іспити, проведення важливих платежів, з'ясування стосунків з сусідами", - радить астролог.

Також варто врахувати наступні моменти:

пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності

невикористана енергія може зашкодити здоров'ю

удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх

можна розривати непотрібні зв'язки

повертайте борги.

На цей день можна планувати стоматологічні втручання, відвідування перукарні. Цей вівторок - період активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей.

6 серпня можна перемогти страхи та сумніви, вирішити суперечки та здолати розбіжності.

Гороскоп на 6 серпня (ілюстрація: Getty Images)

Астропідказки на вівторок

"6 серпня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати", - зазначила Соловйова.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов'язаних з:

оформленням на нову роботу

придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки

далекими подорожами

понаднормовими навантаженнями на роботі

першим у житті використанням зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)", - радить астролог.

"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - резюмувала вона.