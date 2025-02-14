День "малого щастя" Венери. Астролог розповіла, що для нас приготувало 14 лютого

Прогноз астропогоди на 14 лютого

"День примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу. Період знань, очищення думок, усвідомлення та прийняття. Рекомендується позбавлятися від зайвих знайомств і зв’язків. Корисне будь-яке очищення організму", - розповіла Соловйова.

"Не рекомендується займатись хатніми справами. Не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам. День буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, ризикованих авантюр", - додала вона.

Окрім цього, 14 лютого - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби Соловйова не радить ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. У "забороненому списку" опинилися великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами. Утримайтесь від романтики", - зазначила астролог.



Гороскоп на 14 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астропоради на п'ятницю

14-го лютого з 00:58 до 14:06, Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, буде у королівському градусі Водолія.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - нагадала Соловйова.

"Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. У Водолії вони символізують силу волі, незламний дух, твердість характеру. Ці риси дозволяють долати навіть найскладніші перепони та досягати будь-якої наміченої мети. Градус забезпечує "місце під Сонцем", дарує владу, розвинену інтуїцію, славу, довге життя, високе становище у суспільстві, могутність, успіх у починаннях, зокрема авантюрних", - додала вона.

Цей градус, зазначила астролог, робить людей справжніми щасливчиками у коханні. Окрім цього, він дарує унікальні здібності, багатий творчий дар, містичне прозріння, розкриття таємниць буття.