День Конституции в Украине 2020: сколько будем отдыхать

День Конституции в Украине отмечается ежегодно 28 июня. Это официальный государственный праздник в Украине, который отмечают с 1996 года. 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла первую Конституции независимого государства. Этот день считается официальным выходным днем.

В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье и согласно законам Украины, следующий рабочий день после официального праздника автоматически становится выходным днем. Таким образом украинцы получат подряд три выходных дня – суббота, 27 июня, воскресенье, 28 июня и понедельник, 29 июня.

Обычно в этот день в Украине проходят различные праздничные мероприятия. Однако в 2020 году большинство из них окажутся под запретом из-за ситуации с коронавирусом в стране.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин, но массовые мероприятия, концерты, а также любые скопления большого количества жителей находятся под запретом.

Благодаря тому, что украинцы получат три выходных дня подряд, их можно будет использовать для отдыха на природе.

Выходные дни в июне 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, сколько дополнительных выходных дней получат украинцы в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, что названы самые интересные направления для отдыха в Украине летом 2020 года.